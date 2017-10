Woody Allen e Norman Jewison em exibição no Sesc Vila Mariana

(Mia Farrow e Woody Allen, em cena de Zelig [1983]) Cineastas têm as obras “Zelig” e “Hurricane” inseridas no projeto “Realidades e Ficções”

Nos dias 28 de outubro e 1º de novembro, sábado às 14h e quarta às 19h30, o Sesc Vila Mariana exibe os longas-metragens “Zelig” (Woody Allen) e “Hurricane (Norman Jewsison), como parte da programação do projeto Realidades e Ficções, que discute as fronteiras e intersecções entre o real e o imaginário. As exibições são gratuitas e os ingressos podem ser retirados com uma hora de antecedência, na Central de Atendimento da Unidade. Debates, bate-papos, cursos, oficinas, apresentações deteatro e dança, exibições de filmes, literatura, jornalismo e circo compõem a programação do projeto, até dezembro.

Outro destaque na programação do projeto é o curso “Texto teatral e encenação: realidade e ficção”, com Nelson Baskerville. A construção de uma narrativa própria a partir das histórias pessoais dos participantes, com foco na ficcionalização da realidade é a intenção do curso, que acontece de 24 de outubro a 23 de novembro, terças e quartas, às 18h30, com a aula final acontecendo no dia 23/11, quinta, no mesmo horário. A seleção dos interessados foi feita pelo diretor, por meio de recebimento de currículos dos interessados.

Realidades e Ficções

É possível identificar a tênue linha que distingue realidade de ficção? Em alguns casos, a ficção pode não ter significado nenhum no campo da realidade. Em outros, se confunde com o real a ponto de se tornar fato. Em um contexto em que opiniões e convicções são mais relevantes do que a realidade, qual o papel da arte? Neste projeto multilinguagem, de curadoria da equipe de programação do Sesc Vila Mariana, as fronteiras entre realidade e ficção são questionadas a partir de uma série de atividades que discutem as possibilidades de olhar do espectador, e as várias instâncias e camadas existentes entre as definições do que é real e do que é imaginário.

O Sesc propõe, por meio deste projeto, a busca por transformações individuais e coletivas na sociedade em que vivemos. Afinal, se podemos interpretar a realidade por meio de diferentes níveis de informação, a arte é certamente uma das ferramentas principais para nos ajudar nessa tarefa.

Confira as próximas programações do projeto Realidades e Ficções:

Cinema

Zelig

(Dir. Woody Allen, 1983, EUA, 79 min., P&B)

Dia 28 de outubro, sábado, às 14h

Auditório – 1º andar, Torre A (capacidade: 128 lugares)

Duração: 79 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Grátis | retirada de ingressos com uma hora de antecedência, na Central de Atendimento.

Neste documentário ficcional, um homem alcança notoriedade por sua capacidade de imitar qualquer pessoa que encontra. Com seu talento único para o mimetismo, Zelig agrada pessoas de todos os setores da sociedade. Sua habilidade camaleônica chama a atenção de Eudora Fletcher, uma médica que acha que Zelig precisa de uma de análise cognitiva.

Woody Allen, nome artístico de Allan Stewart Königsberg, (1935) é um cineasta, roteirista, escritor, ator e músico norte-americano. Uma de suas obras mais conhecidas e premiadas é o filme Vicky Cristina Barcelona.

Hurricane – O Furacão

(Dir. Norman Jewison, 1999, EUA, 145 min., cor)

Dia 1º de novembro, quarta, às 19h30

Auditório – 1º andar, Torre A (capacidade: 128 lugares)

Duração: 145 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Grátis | retirada de ingressos com uma hora de antecedência, na Central de Atendimento.

Filme biográfico sobre Rubin “Hurricane” Carter (Denzel Washington), que em 1966, era um forte candidato ao título mundial de boxe. Entretanto, os sonhos de Carter vão por água abaixo quando três pessoas são assassinadas num bar em Nova Jersey. Indo para casa em seu carro e passando perto do local do crime, Carter é erroneamente preso como um dos assassinos e condenado à prisão perpétua. Anos mais tarde, Carter publica um memorial, chamado “The 16th round”, em que conta todo o caso. O livro inspira um adolescente do Brooklyn e três ativistas canadenses a juntarem forças com Carter para lutar por sua inocência.

Norman Frederick Jewison (1926) é um cineasta canadense. Seus principais filmes são: No calor da noite (1967), Jesus Cristo Superstar (1973) e Feitiço da lua (1987).

Literatura

Jornalismo em Quadrinhos

Curso com Alexandre de Maio

De 19 de outubro a 30 de novembro, quintas, das 19h30 às 21h30 (exceto no dia 2/11)

Espaço de Tecnologias e Artes, 3º Andar – Torre A

Classificação indicativa: 12 anos

Valores: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) | R$ 12 (Credencial Plena)

Inscrições em andamento na Central de Atendimento da Unidade.

A proposta do curso é apresentar o contexto histórico em que o jornalismo em quadrinhos se desenvolveu como linguagem, tornando-se uma potente ferramenta de comunicação em diversos veículos e difundindo autores como Art Spiegelman e Joe Sacco. No curso serão abordados técnicas e estudos de casos em diversas mídias. O público também poderá produzir uma pequena reportagem em quadrinhos.

Alexandre de Maio é quadrinista. Em 2006 lançou sua primeira história em quadrinhos “Os inimigos não mandam”. Em 2010 começou a desenvolver o jornalismo em quadrinhos em diversos veículos midiáticos. Em 2013 ganhou o Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo. No mesmo ano, lança o livro em quadrinhos “Desterro”, publicado também na França.

Teatro

Texto teatral e encenação: realidade e ficção

Curso com Nelson Baskerville

De 24 de outubro a 22 de novembro, terças e quartas, das 18h30 às 21h30

Dia 23 de novembro, quinta-feira, das 18h30 às 21h30

Sala Corpo & Artes – 6º andar, Torre B

Classificação indicativa: 16 anos

25 vagas

Inscrições: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia) | R$ 24 (Credecial Plena)

O curso pretende, através de práticas teatrais constituintes da rotina de pesquisa de Nelson Baskerville, construir uma narrativa própria a partir das histórias pessoais dos participantes, com foco na ficcionalização da realidade. Através de aulas teóricas e práticas, o curso exercitará nos participantes o entendimento de ação e circunstância, com dinâmicas corporais, improvisação e exercícios em busca do resgate de objetos pessoais, além da manipulação de material audiovisual como fotos e vídeos.

Nelson Baskerville é ator pela EAD/USP e conduziu com êxito o processo que resultou no espetáculo “Luis Antonio – Gabriela”, pelo qual recebeu o Prêmio Shell de Melhor Direção, Prêmios APCA e Governador do Estado de Melhor Espetáculo.

Ações Para Cidadania

Narrativas fotográficas: realidades construídas e ficções documentais

Curso com Eder Chiodetto e Fabiana Bruno

De 10 de outubro a 5 de dezembro, terças, das 19h às 22h

Espaço de Tecnologias e Artes, 3º andar – Torre A

20 vagas

Classificação indicativa: 18 anos

Inscrições disponíveis na Central de Atendimento da Unidade.

Inscrições: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia) | R$ 9 (Credencial Plena)

A proposta do curso é instigar processos criativos e gerar, por meio de discussões teóricas e exercícios práticos no campo da fotografia e suas narrativas, reflexões sobre os conceitos de realidade e ficção, verdade e invenção. Ao final, os trabalhos serão expostos no ETA. Público alvo: fotógrafos profissionais ou amadores avançados e artistas visuais que utilizem fotografia em seus processos criativos.

Fabiana Bruno é jornalista e pesquisadora nos domínios da imagem e da fotografia. Doutora em Multimeios pela Unicamp, atualmente é professora do Programa de Pós-Graduação em Multimeios na mesma universidade.

Eder Chiodetto é curador especializado em fotografia, jornalista, fotógrafo, autor, organizador e editor. É mestre em Comunicação e Artes pela ECA/USP. Desde 2006 é curador do Clube de Colecionadores de Fotografia do MAM-SP. Atua também como consultor de importantes prêmios internacionais e, desde 2011 coordena o Ateliê Fotô.

Em novembro, o projeto continua com exibições dos filmes “Coração de Cachorro”, de Laurie Anderson (dia 4), e “Eu não sou seu negro”, de Raoul Peck (dia 8), entre outros, além de cursos, oficinas e outras atividades.

No Portal Sesc SP, mais informações sobre o projeto Realidades e Ficções:bit.ly/RealFic

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ 0on3chuxr94ao8x/ AACjHcjGwdx6EMC4eO83ag-Xa?dl=0

