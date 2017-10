Sesc Vila Mariana promove oficinas de ilustração e bordado a partir de relatos de viagens

O Sesc Vila Mariana dá continuidade ao projeto Relatos de Viagem com os encontros sobre Ilustração (9 a 30/11) e Bordado (18/11 a 16/12). As inscrições variam de R$ 5 a R$ 17, e acontecem a partir de 24/10 (Ilustração) e 31/10 (Bordado).

Os encontros sobre Ilustração serão ministrados por Ronaldo Grillo, designer e professor universitário na área de design e moda. A ilustração nos oferece a possibilidade de exprimir essas novas experiências e locais, e ainda transbordar a criatividade a partir do traço e da construção narrativa. O curso é voltado para todas as pessoas, com ou sem experiência em desenho. A atividade acontece de 9 a 30 de novembro, sempre às quintas, 19 horas, no Foyer.

Já nos encontros sobre Bordado, será feito um mergulho na criatividade, criando peças artísticas, a partir da técnica do bordado, que reflitam as experiências, sabores e sensações surgidas a partir do contato com novas pessoas e ambientes. Serão apresentadas técnicas básicas, permitindo que pessoas com e sem conhecimento da técnica possam participar. A designer de moda e bordadeira há 12 anos, Priscila Casna, irá coordenar o curso, que acontece de 18/11 a 16/12, sábados, às 11 horas, no Foyer.

Serviço:

Projeto Relatos de Viagem: Ilustração

Com Ronaldo Grillo

De 9 a 30 de novembro, quinta-feira, às 19 horas

Local: Foyer (capacidade: 30 lugares)

Duração: 180 minutos/cada

Não recomendado para menores de 14 anos

Inscrições na Central de Atendimento a partir de 24/10.

Inscrição : R$ 17,00 (inteira) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Projeto Relatos de Viagem: Bordado

Com Priscila Casna

De 18 de novembro a 16 de dezembro, sábados, às 11 horas

Local: Foyer (capacidade: 30 lugares)

Duração: 180 minutos/cada

Não recomendado para menores de 14 anos

Inscrições na Central de Atendimento a partir de 31/10.

Inscrição : R$ 17,00 (inteira) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

