Sesc São Paulo promove reflexão alimentar na primeira edição do  Experimenta! Comida, Saúde e Cultura

O Sesc São Paulo, que desenvolve uma ação permanente com foco em cultura, educação, saúde, bem-estar e alimentação, elege o mês de outubro, em que se comemora o Dia Mundial da Alimentação, para reafirmar sua atuação como agente transformador de hábitos alimentares na primeira edição do Experimenta! Comida, Saúde e Cultura. Com realização simultânea em todas as suas 38 unidades, o projeto traz à luz diversas pautas e vertentes do universo da comida de verdade.

São cerca de 250 atividades que convidam o público a pensar, refletir e experimentar o alimento e suas interfaces com a saúde e a cultura, em e com todos os sentidos. Voltado para todos os públicos, o evento contempla também ações específicas para crianças e reúne filósofos, sociólogos, nutricionistas, artistas, pesquisadores e chefs de destaque no cenário nacional e internacional em torno do tema.

A história do Sesc está permeada de atividades, ações e programas no campo da alimentação em que o processo educativo está presente no dia-a-dia, nos serviços prestados, bem como em ações realizadas por meio de palestras, oficinas, workshops e bate-papos, com o intuito de despertar a curiosidade e o interesse pelo alimento, fomentando a difusão da cultura alimentar, além da sua importância para a melhoria da qualidade de vida. As ações proporcionam a interação e a troca de conhecimentos entre profissionais e público em ambientes informais e acolhedores, com atividades dinâmicas e interativas.

Com um histórico tão efetivo nesta área e uma relação real e comprometida com a segurança alimentar e nutricional, a saúde e a educação, o Sesc centraliza suas ações em um evento único e abrangente. Assim, celebra as práticas alimentares como uma dimensão estruturante dos valores e hábitos culturais que formam uma determinada visão de sociedade.



Para Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo, “O evento busca expandir as ações voltadas à prevenção e ao controle dos problemas alimentares e nutricionais, à ampliação da autonomia em torno das escolhas presentes no ato de comer e ao estímulo das práticas culinárias regionais, na perspectiva da promoção integral da saúde”. Miranda complementa: “O Experimenta! também amplia e aprofunda a reflexão sobre esta temática fundamental, acessando tanto necessidades naturais e fisiológicas quanto significados que convocam ao terreno do sensível.”



A primeira edição do projeto define seis principais eixos temáticos que norteiam oficinas, palestras, cursos e vivências. Cada um deles terá nomes de peso e atividades para toda a família, reforçando o empenho da instituição em promover qualidade de vida, acesso à informação, desmistificar temas e tratar o alimento enquanto ação educativa.

São eles:



COMER É CULTURA: aborda a centralidade do alimento e as “substâncias imponderáveis” que estão intimamente ligadas à cultura, história e tradição de cada pessoa. Destaque para as seguintes atividades:

O Gosto como Experiência – com o filósofo italiano Nicola Perullo e a chef Lis Cereja, no Sesc Pinheiros

Cozinha Inzoneira – com o sociólogo Carlos Alberto Dória, no Sesc Ipiranga

Arroz do “A ao Z” – discutido em diversas atividades na unidade do Sesc Taubaté

Comendo Comida, Comendo Cultura – com a chef Gabriela Brucoli e o pesquisador Helio Hintze, no Sesc Jundiaí

A SAÚDE ESTÁ NA MESA: são tantos os mitos e teses em torno da comida, que muitas vezes desconsideramos o conhecimento intuitivo sobre o que é alimentação saudável. Destaque para as seguintes atividades:



Quem Escolhe o Que Você Come? – com a chef e apresentadora Bela Gil e a jornalista Helena Jacob, no Sesc Bauru

Alimentação e Publicidade: Influência da Mídia Sobre o Hábito Alimentar – com a jornalista Francine Lima e a nutricionista Rosa Garcia, no Sesc Ribeirão Preto

Alimentação Saudável: Você Sabe o que Comer? – com a nutricionista Camila Borges, no Sesc 24 de Maio

Nutrição Esportiva e Marketing de Suplementos Nutricionais – com a especialista em Nutrição no Esporte, Tânia Rodrigues, no Sesc Interlagos

AQUI SE PLANTA, AQUI SE COME DIVERSIDADE: o cultivo de plantas comestíveis em áreas urbanas aponta para a realidade de muitas pessoas sem acesso adequado a alimentos frescos. As hortas urbanas contribuem para mudar esse cenário, ao sensibilizar a população para questões ligadas a alimentação, possibilitar a reconexão com a natureza e ampliar o acesso a hortaliças frescas e o cultivo de uma variedade maior de espécies, para além do que geralmente se encontra em supermercados. Destaque para as seguintes atividades:

Comer é PANC – com curadoria da nutricionista Neide Rigo e participação de Mara Salles, Ana Luiza Trajano (Instituto Brasil a Gosto) e Valderly Kinuppi, no Sesc Pompeia

Cheiro de Mato, Gosto de Fato – diversas atividades conduzidas pelo artista Jorge Menna Barreto, no Sesc Interlagos

Mini Horta Agroecológica – agricultores irão ensinar a montar uma horta em miniatura com respeito ao cultivo em biodiversidade, cobertura vegetal (serapilheira) e controle biológico de pragas, no Sesc Bom Retiro

Vila Ambiental – agricultores irão vender alimentos e participar de discussões com a jornalista Guta Chaves, o historiador Ricardo Maranhão e a chef Tanea Romão, no Sesc Vila Mariana

SE ESTÁ NA ÉPOCA, TEM NA FEIRA: comprar diretamente do agricultor ou em feiras livres contribui para o desenvolvimento socioeconômico de comunidades de agricultura familiar, responsáveis por 70% dos alimentos que consumimos. Destaque para as seguintes atividades:

Feira Agroecológica no Sesc Bom Retiro – com produtores agroecológicos do cinturão verde de São Paulo

Feira Agroecológica no Sesc Pompeia – Alimentos cultivados por agricultores familiares

Feira de Alimentos Orgânicos e Agroecológicos no Sesc Vila Mariana – promove o contato entre consumidor e produtor por meio do acesso a alimentos saudáveis, frescos, variados e da época

Feira de Produtores de Alimentos Orgânicos no Sesc Santo André – durante a feira haverá um bate-papo com o Grupo Quintal Orgânico e agricultores da região

V Feira Agroecológica e Cultural Rasgada de Sabores no Sesc Sorocaba – alimentos de base agroecológica e contato direto entre produtores e consumidores

Feira Orgânica no Sesc Santos – alimentos cultivados sem o uso de defensivos e pesticidas por produtores que praticam a agricultura sustentável

COZINHAR É PRECISO: cozinhar é uma forma de transmitir tradições, histórias e habilidades para futuras gerações e é também um passo importante para conquistar autonomia e saúde. Dentro desse assunto, palestras, oficinas e intervenções valorizam o diálogo entre o comer, o cozinhar e o resgate da importância dos alimentos frescos, nativos e tradicionais em nossa alimentação. Destaque para as seguintes atividades:

Compartilhando o Pão – série de oficinas com a curadoria do consultor gastronômico Luiz Américo Camargo e os padeiros Rogério Shimura, Papoula Ribeiro (Padoca do Maní), Flávia Macula (Tøast); e Isa Tavares, no Sesc Santana

Saberes Tradicionais, Sabores do Dia a Dia – com profissionais como a nutricionista Fernanda Timerman, Hans Temp, da ONG Cidade Sem Fome, e os chefs Marcelo Corrêa Bastos, Bel Coelho e Kátia Lyra no Sesc Carmo

Prato Firmeza: Comida, Território e Afeto – com estudantes da Escola de Jornalismo Énois, idealizadores do guia Prato Firmeza: O guia Gastronômico das Quebradas, no Sesc Campo Limpo

Experimenta – Sabores de Piracicaba – jantar sensorial que irá aguçar a percepção e os sentidos dos participantes, no Sesc Piracicaba

CONEXÃO COMIDA: comer envolve cultura, economia, biologia, psicologia, meio ambiente, geografia, politica, religião. Considerar todas essas dimensões é importante para construirmos uma consciência crítica sobre nossas práticas alimentares. Destaque para as seguintes atividades:

Seminário – Desperdício de Alimentos e Desafios Nutricionais: Conflitos da Modernidade– com o economista Walter Belik, o agricultor Dercílio Puppin e a nutricionista Daniela Frozi, no Sesc Santos

Temos Fome de Quê? – com a nutricionista Ana Carolina Feldenheimer, no Sesc Itaquera

Sabores que Nascem – série de encontros que incluem nomes como os agricultores Patrick Assumpção e David Ralitera, a jornalista Alilin Aleixo e os chefs Bel Coelho, Angelita Gonzaga e Paulo Machado, no Sesc Consolação

Comer Pra Quê? – bate-papo com integrantes do movimento busca a mobilização dos jovens em torno da alimentação saudável, nas unidades Sesc Santos, Santo André e Centro de Pesquisa e Formação

Assim, o Sesc convida seus públicos para experimentarem novos alimentos, outras formas de produzi-lo e as diferentes maneiras de pensar e de relacionar-se com o universo da comida, sem perder de vista a valorização das tradições alimentares, bom como todo o contexto afetivo relacionado ao ato de comer, ao mesmo tempo em que consolida ações já desenvolvidas pela instituição ao longo de sua trajetória.

Programação Sesc Vila Mariana



Das milhares de espécies comestíveis existentes no mundo, temos conhecimento, cultivamos e nos alimentamos de apenas uma pequena parcela. Só no Brasil existem mais de 10 mil espécies vegetais com potencial alimentício. Mas a maioria desses vegetais não conhecemos, cultivamos ou consumimos. Essas plantas são chamadas de PANC- Plantas Alimentícias Não Convencionais.

A Natureza, em sua abundância, faz brotar alimentos até mesmo nas calçadas da cidade. Alimentos não convencionais, ignorados pela maioria das pessoas, que perdem assim a oportunidade de conhecer os grandes benefícios que eles podem nos prover.

O que muitos não sabem é que são vegetais muito resistentes, de fácil cultivo e possuem um alto valor nutricional.

PANC’S NA COMEDORIA – 14 A 22 DE OUTUBRO DE 2017

PRATOS PORCIONADOS: Terça a Domingo das 11h30 às 15h

MASSAS:

Nhoque de batata ou Farfalle

Molho: Creme de Abóbora japonesa e ora pro nóbis

FOLHAS REFOGADAS:

Acelga, Almeirão e Taioba

PRATO DE FINAL DE SEMANA

Peixe ao Molho de Azedinha e Tomate concassê

CAFETERIA: Terça a sexta, das 10h00 às 21h30. Sábados, das 10h às 20h30. Domingos e Feriados, das 10h às 18h30.

SALADA GRANDE

Alface americana, espinafre, maçã verde com tomate e cebola roxa em cubos, quinoa e capuchinha

SALGADOS:

Bolo suflê de Tomate seco e folhas de Peixinho

SOBREMESAS (APROVEITAMENTO INTEGRAL)

Bolo de Casca de Abacaxi

Brigadeiro de Banana com Casca

SUCOS DE FRUTAS NATIVAS:

Dias 14, 15 e 17/10 – Cambuci

Dias 18 e 19/10 – Cajá Manga

Dias 20, 21/10 e 22/10 – Umbu

Exposição: Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCS), Ervas e Temperos



Exposição de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCS), ervas e temperos, abordando suas propriedades nutricionais e seus principais usos culinários, além de propor a ressignificação do uso de materiais e objetos que seriam descartados, como alternativas sustentáveis para a produção de vasos e hortas.

Local: Comedoria

De 14 a 22 de outubro, terça a sexta, das 10h às 21h30

De 14 a 22 de outubro, sábado, das 10h às 20h30

De 14 a 22 de outubro, domingo, das 10h às 18h30

Grátis | Livre

Vila Ambiental: Feira de Práticas Sustentáveis



A feira apresenta ao público um conjunto de ações e práticas ambientais e socialmente sustentáveis, que são realizadas na capital e municípios do entorno de São Paulo, assim como pelo próprio Sesc. Além da exposição dessas práticas, propõe também a realização de um conjunto de atividades integradas realizadas pelos(as) expositores(as) convidados(as), cujo objetivo é o de ampliar a discussão e aproximar o público das experiências apresentadas.

Para essa edição da feira contaremos com a presença de dez expositores de diversos municípios do estado de São Paulo. Integrando as ações que celebram o mês da Alimentação, a edição de outubro da Vila Ambiental apresentará como tema assuntos relacionados à Alimentação Saudável.

PROGRAMAÇÃO

Dia 28/10 (Sábado)

11h-11h45: Bate-papo com Arborecer e oficina de panculinária (receita de PANCs) O coletivo abordará o tema das Pancs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) que são um dos eixos principais de pesquisa da iniciativa e em seguida será confeccionado um pão de ora-pro-nóbis com pasta de pequi.

12h-12h45: Bate-papo com Terra Viva O coletivo irá protagonizar uma roda de conversa com o tema: “Saúde: do campo ao prato. Agroecologia, Segurança Alimentar e o Consumo Responsável”.

14h-14h45: Bate-papo com Muda SP e Roça Urbana Orgânica Os coletivos vão se encontrar neste bate-papo para discorrer sobre alimentação orgânica e o cultivo de hortaliças em ambientes urbanos.

15h-15h45: Mesa redonda com Guta Chaves + Chef Tanea Romão + Recanto Magini A jornalista Guta Chaves recebe a Chef de cozinha Tanea Romão para debater sobre os diferentes biomas brasileiros, passando pelo cambuci e a juçara, ressaltando como esses produtos estão sendo valorizados e revisitados atualmente, assim como os benefícios para a comunidade. A mesa ainda propõe uma demonstração da confecção de um iogurte natural de cambuci e de juçara, com o Recanto Magini, ao mesmo tempo em que teremos um bate-papo sobre as frutas nativas da mata atlântica.

17h-17h45: Bate-papo com Sítio Florada da Serra e Sítio Boa Nova Os coletivos se encontrarão para discutir sobre alimentação saudável e a alimentação em ambientes escolares.

Dia 29/10 (Domingo)

11h-11h45: Bate-papo com Sítio Olho d’Água O coletivo discutirá sobre alimentação saudável e irá propor a confecção de queijos vegetais ao vivo.

12h-12h45: Bate-papo com Mesa Brasil O projeto Mesa Brasil do Sesc apresentará as principais características do programa.

14h-14h45: Guta + Ricardo Maranhão + Sítio do Belo Valorização das frutas brasileiras, biomas e questões históricas. Palestra sobre frutas do Brasil, com degustação de frutas da época. 16h30-17h45: Show com Juliana Andrade e Cleiton Torres (viola caipira)

Local: Praça de Eventos

Dias 28 e 29 de outubro, sábado e domingo, das 11h às 18h

Grátis | Livre

Sobre o Sesc

Criado há 71 anos pelo empresariado do comércio e serviços, o Sesc está presente em todo o país em ações que são fruto de um sólido projeto cultural e educativo, portando a marca da inovação e transformação social. No estado de São Paulo, conta com uma rede de 38 unidades operacionais, além do SescTV, Selo Sesc, Edições Sesc e Sesc Digital. A instituição realiza atividades artísticas, culturais e esportivas, tendo também em seu escopo de atuação os programas de turismo social, saúde, alimentação e educação ambiental, atividades especiais para crianças e terceira idade, além do pioneiro Mesa Brasil, programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos. O Sesc desenvolve, assim, uma ação de educação não formal e permanente com o intuito de valorizar a construção de uma sociedade mais inclusiva, crítica e inovadora ao estimular a autonomia pessoal, a interação e o contato com expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir.



