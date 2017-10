Espaço de Brincar do Sesc Vila Mariana une crianças e bebês à leitura

doconvida os bebês e crianças a estimularem sua criatividade e leitura com a vivência “”. A atividade é, acontecendo aténa Unidade.

“Primeiras Páginas” é um espaço para bebês e crianças manipularem os livros, ouvirem e contarem histórias junto com seus responsáveis, outras crianças e adultos. Essa atividade tem como objetivo estimular o hábito da leitura, ampliando o repertório da criança. Os livros ficarão disponíveis apenas com mediação de instrutor do espaço de brincar. A atividade acontece até 29 de novembro, sempre às quartas-feiras, 14 horas.

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ 2alagniddgb43mf/AAC_ Up8vHACjxQ9_6_VAL4Yba?dl=0

Serviço:

Primeiras Páginas

Até 29 de novembro, quartas, às 14h

Local: Espaço de Brincar (capacidade: 40 lugares)

Duração: 60 minutos

Grátis | Livre

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 20h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

