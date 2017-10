‘Precisamos falar sobre Kevin’ será exibido sábado no Cineclube UFGD

O Cineclube UFGD exibirá dia 21 de outubro, às 17h, no Cineauditório da Unidade 1 (Rua João Rosa Góes, 1761 – Vila Progresso) o filme “Precisamos falar sobre Kevin”, tema de debate dessa próxima sessão. A exibição é aberta ao público.

O filme conta a história de Eva (Tilda Swinton), que mora sozinha e teve sua casa e carro pintados de vermelho. Maltratada nas ruas, ela tenta recomeçar a vida com um novo emprego e vive temorosa, evitando as pessoas. O motivo desta situação vem de seu passado, da época em que era casada com Franklin (John C. Reilly), com quem teve dois filhos: Kevin (Jasper Newell/Ezra Miller) e Lucy (Ursula Parker). Seu relacionamento com o primogênito, Kevin, sempre foi complicado, desde quando ele era bebê. Com o tempo a situação foi se agravando, mas, mesmo conhecendo o filho muito bem, Eva jamais imaginaria do que ele seria capaz de fazer.

Direção: Lynne Ramsay

Autora: Lionel Shriver

Duração: 1h 52min

Categoria: Drama, Suspense

Confira o trailer em: https://www.youtube.com/watch?v=37Hwj5j6z3Y

CINECLUBE NO CAMPUS

Quem quiser participar também das sessões do Cineclube realizadas na Unidade 2 (sala 07 da FACALE), as sessões acontecem toda quinta-feira, às 16h, pelo Grupo de Estudos InterArtes.