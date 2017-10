PMA captura tamanduá-mirim dentro de residência em Naviraí

Capital, (MS) – Policiais Militares Ambientais de Campo Grande capturaram um animal silvestre da espécie Tamandua tetradactyla (Tamanduá-mirim), dentro de uma residência naquela cidade. Uma moradora do bairro Royal Park telefonou ontem (18) à tarde para a PMA, informando que o animal adentrara um cômodo de sua residência e se acomodara no local.

A PMA realizou a captura do tamanduá com uso de um cambão e o colocou em uma caixa de contenção. O bicho será encaminhado à Fazenda Green Farm CO2 Free, localizada no município de Itaquiraí, que possui estrutura para recebimento de animais, os quais ficam à disposição dos técnicos do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), de Campo Grande. O CRAS decidirá sobre remoção ou soltura do tamanduá.

Fn | Policia Militar Ambiental