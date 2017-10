Outubro Rosa: pesquisa do Match Group LatAm revela como as brasileiras cuidam da saúde

53% das entrevistadas utilizam aplicativos especializados para se cuidar e 67% delas praticam exercícios, sendo aulas de dança as favoritas delas (32%)

O movimento do Outubro Rosa nasceu em 1990 como forma de estimular a prevenção do câncer de mama, já que até hoje essa é a doença que mais mata mulheres no mundo, segundo a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer. Pensando nisso, o Match Group LatAm – detentor das marcas ParPerfeito, Divino Amor, OurTime, SingleParentMeet, G Encontros e Femme -, realizou uma pesquisa, com 1.052 usuárias, para descobrir como as mulheres cuidam da saúde para prevenir esse tipo de doença.

Como a tecnologia está cada vez mais presente na vida de todos, 53% das entrevistadas admitem utilizar aplicativos para cuidar da própria saúde. A maioria delas (55%) prefere usar apps que educam sobre a prevenção de doenças, já 31% das entrevistas explicaram que os favoritos são aqueles que auxiliam na manutenção da rotina de exercícios.

A preocupação das brasileiras em cuidar do corpo é comprovada pela pesquisa, já que 51% delas pratica atividades físicas de 2 a 3 vezes por semana e 16% se exercita diariamente. E, na onda de se manter saudável, os exercícios favoritos das mulheres são: aulas de dança (32%), pilates e outros exercícios aeróbicos (22%), assim como correr em parques ou na rua (20%).

O sono é um dos itens que está sempre atrelado a uma boa saúde, e 48% das brasileiras afirma dormir muito bem: em média 8 horas por noite. Enquanto 38% delas explica que acaba dormindo menos do que o recomendado devido a agenda tribulada. Pensando ainda na prevenção de doenças, quando perguntadas sobre os famosos check-ups, 61% delas informaram que os realiza anualmente e 11% os faz semestralmente.

“Prevenir é sempre a melhor escolha. Nesse sentido, tudo que estiver ao nosso alcance, como: exames de rotina, boa alimentação, boa qualidade de sono, exercício físico e bons relacionamentos fazem uma grande diferença na nossa vida”, explica Marina Simas, consultora de relacionamento do Match Group LatAm, detentor das marcas ParPerfeito, Divino Amor, OurTime, SingleParentMeet, G Encontros e Femme.

Confira abaixo mais detalhes sobre a enquete do Match Group LatAm, detentor das marcas ParPerfeito, Divino Amor, OurTime, SingleParentMeet, G Encontros e Femme, sobre quais são os meios que as mulheres têm adotado para cuidar de sua saúde:

Você utiliza aplicativos para cuidar da sua saúde? Sim! Eles são muito úteis e me ajudam a ter uma rotina saudável. 53% Não. Nem vejo necessidade no uso de aplicativos para cuidar da saúde. 47%

Fonte: Match Group LatAm – Outubro 2017*

Caso você utilize aplicativos para melhorar a saúde, quais são seus preferidos? Os apps que educam sobre a prevenção de doenças são meus favoritos. 55% Gosto mais dos apps que me auxiliam a manter a rotina de exercícios. 31% Uso muito apps que me lembram de me manter hidratada o dia todo e medem a quantidade de calorias ingeridas por dia. 14%

Fonte: Match Group LatAm – Outubro 2017*

Com que frequência você faz um check-up completo? Faço uma vez por ano 61% Não tenho costume de fazer check-up 21% Faço semestralmente 11% Tenho tendência de fazer a cada 2 anos. 7%

Fonte: Match Group LatAm – Outubro 2017*

Você tem o hábito de fazer exercícios? Sim. Pratico atividades físicas de 2 a 3 vezes por semana. 51% Não, meu único exercício é levantamento de garfo! 33% Com certeza! Diariamente. 16%

Fonte: Match Group LatAm – Outubro 2017*

Que tipo de exercícios físicos chamam mais sua atenção? Sempre acabo gostando mais de fazer aulas de dança. 32% Pilates e outros exercícios aeróbicos são meus preferidos. 22% Gosto de correr no parque ou na rua. 20% Gosto muito de fazer musculação. 13% Prefiro nadar duas vezes por semana. 8% Me identifico mais com aulas de lutas. 5%

Fonte: Match Group LatAm – Outubro 2017*

Quantas horas por noite você consegue descansar? Sempre durmo muito bem, em média 8 horas por noite. 48% Devido a minha agenda atribulada, acabo dormindo menos de 8 horas por noite. 38% Durmo mais de 8 horas por noite. 14%

Fonte: Match Group LatAm – Outubro 2017*

*A pesquisa realizada pelo Match Group LatA -, detentor das marcas ParPerfeito, Divino Amor, Femme, SingleParentMeet e OurTime – entrevistou 1.052 usuárias do Brasil.

Sobre o OurTime:

O OurTime é um site e app de relacionamento especializado em pessoas acima de 50 anos em busca de um relacionamento duradouro. Além de pessoas da mesma faixa etária, a proposta é unir pessoas com interesses em comum. No site ou no app, é possível buscar pessoas por interesses específicos e receber sugestões de perfis compatíveis com o seu. Após grande sucesso nos EUA, chega ao Brasil para integrar o portfólio do Match Group LatAm. Site: www.ourtime.com. Disponível também em app para usuários do sistema iOS em https://goo.gl/Y2yt8f e para usuários do sistema Android em https://goo.gl/tbGdjI

Sobre o Match Group LatAm:

O Match Group LatAm oferece um amplo portfólio de aplicativos e sites de relacionamento para atender às variadas preferências das pessoas. Atualmente, suas marcas são: ParPerfeito – o maior em relacionamento sério online no Brasil e que tem seu aplicativo para usuários do iOS também em versão acessível para deficientes visuais – O OurTime – site e app de relacionamento especializado em pessoas acima de 50 anos em busca de um relacionamento duradouro-, Divino Amor – portal direcionado a evangélicos, sendo que o app para usuários do sistema iOS está disponível também em versão acessível para deficientes visuais -, Match.com – maior site de relacionamento na América Latina -, SingleParentMeet – único site e aplicativo de relacionamento especializado em pessoas solteiras que têm filhos – G Encontros – voltado ao público masculino gay – Femme, aplicativo android direcionado a mulheres em busca de mulheres para relacionamento sério e Tinder – aplicativo líder mundial para conhecer novas pessoas. O Match Group LatAm pertence ao Match Group – líder mundial no mercado de dating. Opera em outros 5 países da América Latina (Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México). www.matchlatam.com

Fn | Sing Comunicação & Resultados