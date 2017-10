Balneário Camboriú recebe evento sobre migração empreendedora nos Estados Unidos

Visa Franchise leva à cidade especialista americano que auxilia na transição de país; Franquia são as melhores oportunidades

Para auxiliar os empresários sobre investimentos nos Estados Unidos, a empresa americana, sediada em Miami, Visa Franchise, realiza encontro com o tema “Imigração por meio de Franquia”. Na ocasião, aberta ao público, será apresentada as possibilidades para empreender fora do Brasil. Vagas limitadas e inscrição por meio do site da consultoria – www.visafranchise.com/br/.

Jack Findaro, diretor financeiro da Visa Franchise, consultoria especializada em franquias nos Estados Unidos, irá liderar o debate e detalha o cenário americano.

“Até o ano de 2016, o segmento de franquias movimentou, direta ou indiretamente, US$ 2,3 trilhões. E trata-se de um mercado mais maduro e regulamentado do que o Brasil. Tudo porque existe um órgão fiscalizador, que obriga as empresas franqueadoras a divulgarem seus rendimentos, custos, entre outras informações essenciais para quem deseja empreender”, explica.

Para Findaro, o empresário necessita ter algumas precauções antes de atuar internacionalmente: “O investidor deve entender que se trata de outro mercado, com outro público. Isso significa que fórmulas de negócios que funcionam plenamente aqui no Brasil podem fracassar lá fora”.

Na sequência, o executivo ainda completa agenda no país em Balneário Camboriú e São Paulo.

Evento:

Balneário Camboriú

20/10 (sexta-feira), às 9h

Marambaia Hotel e Convenções (Avenida Atlântica, 300).

Sobre a Visa Franchise:

Visa Franchise é uma consultoria de investimentos nos Estados Unidos especializada em franquias. Com o objetivo de identificar o melhor negócio a investidores, a empresa já analisou mais de 800 oportunidades em franquias, e, hoje, possui um portfólio de mais 60 empresas.

A consultoria tem atuação internacional e já atendeu clientes em mais de 25 países, entre eles Brasil, Argentina, Turquia, Venezuela, Itália, Austrália, Espanha e Índia.

Fn | Misasi Relações Públicas