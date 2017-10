Recreio dos Bandeirantes recebe debate sobre sucesso da literatura infantil

Em celebração ao Dia Nacional do Livro, no próximo dia 29 de outubro (domingo), às 16h, a Livraria Leitura do Américas Shopping promove debate sobre o sucesso do livro “Extraordinário”. A proposta do encontro é entender as razões que levaram o romance infantil a vender mais de 5 milhões de exemplares no mundo. As inscrições são gratuitas e limitadas.

A mesa de debate será composta pela especialista em Leitura Dinâmica e Otimização do Estudo e idealizadora do projeto Fábrica de Leitores, Lissandra de Oliveira; a professora de língua portuguesa Eduarda Girard; e a pedagoga Andressa Leal.

O evento faz parte do projeto Fábrica de Leitores – uma iniciativa do Instituto de Otimização da Mente (IOM), em parceria com o Instituto Angelicum. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 96460-8111 ou pelo e-mail contato@fabricadeleitores.com.br.

Extraordinário

O livro conta a história de August Pullman, o Auggie, uma criança que nasceu com uma séria síndrome genética que o deixou com deformidades faciais, fazendo com que ele passasse por diversas cirurgias e complicações médicas ao longo dos seus poucos anos de vida.

Auggie foi educado em casa até os 10 anos, quando começou a frequentar o quinto ano em uma escola de verdade. Ser o aluno novo não é fácil, mas com um rosto tão diferente pode ser ainda mais difícil. Auggie vai ter que convencer seus colegas do colégio particular de Nova York que, apesar de sua aparência diferente, ele é um menino igual a todos os outros.

Serviço:

Debate Fábrica de Leitores – Livro Extraordinário

Dia: 29 de outubro (domingo)

Horário: 16h

Local: Américas Shopping – Av. das Américas, 15.500 – Recreio dos Bandeirantes (Livraria Leitura)

Informações: (21) 96460-8111 / contato@fabricadeleitores.com.br

Realização: Instituto de Otimização da Mente (IOM) e Instituto Angelicum

*Entrada gratuita

Fn |