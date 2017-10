Governo de Andradina realiza o 1° Encontro dos Produtores de Urucum

Andradina

Secom/Prefeitura

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo de Andradina juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário em parceria com a Apta (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios) realizará no dia 26 de outubro na Praça do CEU das Artes o 1° Encontro dos Produtores de Urucum de Andradina e região.

“Estamos convidando todos os produtores e interessados no Urucum para participar deste encontro para juntos discutirmos melhorias para esta cultura que tem ocupado tanto espaço, principalmente junto à agricultura familiar. Dessa forma vamos garantir uma produção cada vez mais sustentável, além de difundirmos conhecimento alcançando benefícios para todos”, disse o secretário de Agricultura, José Henrique Pastorelli.

No dia 26 de outubro o credenciamento acontecerá a partir das 13 horas e o evento contará com palestra da doutora Eliana Gomer Fabri pesquisadora do Instituto Agrônomo de Campinas (IAC); do superintendente da empresa Urucum Brasil, Antônio Pereira Neves.

E ainda palestras com os secretários de Meio Ambiente, Cláudio Gotardo e de Desenvolvimento Agrário, Fernando Magno o encerramento ficará por conta do secretário de Agricultura, Pastorelli.

Foto – urucum – Cartaz/divulgação

