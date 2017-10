Calendário de eventos do MTur registra recorde no número de cadastros

Ferramenta online é alimentada com a colaboração de organizadores e promotores de evento de todo o país e serve para estimular o turista a conhecer e viajar para as festividades que ocorrem pelo Brasil

As festas e eventos que acontecem nas diferentes regiões do país são reflexo da cultura e história do povo brasileiro e podem ser aproveitadas pelos turistas que desejam viajar e conhecer mais os destinos brasileiros. Pensando em ajudar neste planejamento, o Ministério do Turismo criou, em 2016, o Calendário Nacional de Eventos, um site que contou com um número recorde de cadastros neste ano.

Apenas em 2017, 1.421 eventos foram inscritos no Calendário. Um crescimento de 60% em relação ao ano anterior, 886. Os números comprovam um maior engajamento dos organizadores de eventos e Secretarias de Turismo de estados e municípios, que são responsáveis por enviar o conteúdo dos eventos ao MTur, que recebe as informações, as organiza e divulga na ferramenta online.

São feiras, festivais, desfiles, aniversários, eventos esportivos, científicos e estudantis inseridos no Calendário, que permite a consulta por datas, estado e município. A ferramenta também facilita a busca do usuário, que pode escolher, durante a consulta, o tipo e a categoria do evento que deseja encontrar.

Dentre os eventos mais inseridos no Calendário estão os que pertencem a categoria Artístico/Cultural/Folclórico (489), o que demonstra a forte presença da cultura nos destinos brasileiros. Em seguida, os mais inscritos são: Religioso (193), Comercial ou Promocional (186), e Científico ou Técnico (127). Categorias como Moda, Esportivo, Gastronômico, entre outras, também fazem parte do sistema de busca.

Quem desejar ter o evento divulgado no Calendário precisa fazer um rápido cadastro do evento no site.“O Calendário de Eventos auxilia tanto o viajante como aqueles destinos ou pessoas que querem divulgar seus eventos turísticos. Portanto, ele é uma ferramenta que agrega valor à imagem dos nossos destinos e que promove, de forma simultânea, turismo e cultura”, comentou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

WEBSÉRIE – Para mostrar toda a diversidade do Calendário, o Ministério do Turismo produziu, este ano, a Websérie Grandes Eventos do Brasil. A cada mês, a Pasta exibe em suas redes sociais um vídeo gravado em uma das festividades. A Paixão de Cristo em Pernambuco, o Festival de Dança de Joinvillle (SC) e o Rock in Rio (RJ) já foram tema da iniciativa. As produções mostram, além da beleza e diversidade das atrações, o impacto econômico dos eventos nas economias locais.

Asc/Mtur