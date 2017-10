Nelsinho recebe ex-vereadores do Mundo Novo

Na manhã de ontem (18/10/2017) na sede do diretório o presidente Estadual do PTB, Nelson Trad Filho, se reuniu com um grupo de ex-vereadores da cidade de Mundo Novo.

Participaram da reunião Neivaldo Francisco, Osvaldo Lopes, Roque Joaquim Paes, o Sargento da Polícia Ambiental Edson Gimenez, Salatiel Zózimo membro da Executiva Municipal de Mundo Novo e Adilson Rodrigues vice-presidente da Executiva Estadual.

Em pauta foram discutidos assuntos de interesse político do município, bem como uma reunião partidária que acontecerá em breve para filiações de nomes expressivos da política.

Foi confirmada a filiação dos três ex-vereadores e do Sargento da Polícia Ambiental. “Já venho conversando com o Nelsinho, e confirmo as filiações, o nosso projeto para Mundo Novo além de lançar bons nomes para Deputados é apoiar e trabalhar para campanha do Nelsinho ao Senado”, diz Salatiel.

Nelsinho explica que o PTB está se consolidando em todo Estado, e para ele 2018 será um ano de surpresas dentro do partido.

“O PTB está com um quadro ótimo de filiados e possíveis pré-candidatos no interior de Mato Grosso do Sul e Campo Grande”, diz o presidente.

Em Mundo Novo, segundo Salatiel, as articulações já começaram. “Nos próximos dias teremos um ato de filiação, onde iremos filiar lideranças políticas”, finaliza.