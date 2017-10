Três Lagoas-MS: Radioterapia será realidade no ICTL com aquisição de acelerador linear

Com investimento de cerca de R$ 5 milhões, o ICTL (Instituto do Câncer de Três Lagoas-MS), empresa privada e parceira do Hospital Auxiliadora, anunciou nesta sexta-feira (20), em evento com a imprensa e autoridades do município e da região, a compra do aparelho acelerador linear, utilizado para radioterapia, uma das modalidades de tratamento contra o câncer.

O aparelho, ELEKTRA, modelo Synergy Platform, possui capacidade de fazer tratamentos com a técnica IMRT e Arco Dinâmico. Essas técnicas diminuem o tempo de tratamento fazendo com que o feixe de radiação atinja somente a área tumorial, protegendo as áreas sadias do corpo.

O ICTL adquiriu também o aparelho de braquiterapia, da mesma empresa e Três Lagoas é o segundo município do Estado a contar com o equipamento. Ele é essencial para tratar tumores de colo uterino e de próstata. Durante o evento foi apresentado também o cronograma das obras do novo prédio do instituto que deve ficar na casa dos R$ 10 milhões conforme informou em coletiva o diretor e responsável pelo ICTL Dr. José Márcio Barros de Figueredo.

Os aparelhos proporcionarão mais conforto e comodidade para os pacientes da Costa Leste de Mato Grosso do Sul que tratam o câncer, já que atualmente é necessário ir até Campo Grande ou para cidades do interior de São Paulo, como Barretos, por exemplo, para realizar a radioterapia.

De acordo com o Dr. José Márcio Barros de Figueredo, oncologista clínico e responsável técnico pelo ICTL, são relizadas uma média de 25 sessões de radioterapias por dia; a maioria em Campo Grande e os pacientes precisam ficar até 40 dias longe de casa. “Pelo menos 60% dos pacientes precisam passar pela radioterapia em alguma etapa do tratamento. Quando esse apareho for realidade no município, eles terão muito mais conforto, já que estarão próximos de casa”, destacou.

Conforme Dr. José Márcio, a aquisição desse aparelho representa a realização de um sonho, não somente do ICTL, mas também do Hospital Auxiliadora, parceiro do Instituto. “Estamos muitos felizes com essa conquista e por saber que pacientes de mais de 10 municípios da Costa Leste serão atendidos aqui”, disse.

O cronograma das obras do novo prédio do ICTL também será apresentado e deve ser posto em prática entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Segundo José Márcio. a estrutura do novo prédio será de qualidade, altamente moderna e 80% dos atendimentos serão feitos via SUS (Sistema Único de Saúde).

“Essa construção consolidará a Costa Leste de Mato Grosso do Sul como polo de saúde de média e alta complexidade, juntamente com a inauguração do Hospital Regional do município, trazendo tecnologia de ponta e mais recursos federais para a saúde, gerando emprego e renda à população e contribuindo para ao desenvolvimento de toda a economia local”, completou

Gisele Mendes