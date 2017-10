Transmissões ao vivo analisam provas do Enem

Lives serão transmitidas pela página da Editora Positivo no Facebook após o término das provas

Os estudantes que fizerem as provas do Enem nos dias 05 e 12 de novembro poderão acompanhar, ao vivo, os comentários e análises de professores que compõem a equipe pedagógica da Editora Positivo.

As transmissões ao vivo serão realizadas na página da Editora no Facebook. As lives acontecerão nas duas datas, com início previsto a partir das 18h30. Durante o bate-papo, com duração de 1h30, professores farão uma avaliação geral da prova, com análises de algumas questões e também estarão disponíveis para responder às perguntas e comentários dos internautas.

Os professores também vão interagir com os estudantes por meio do Chat da Editora Positivo. No total, 40 profissionais estarão envolvidos na ação. Eles são os responsáveis por desenvolver os materiais didáticos do Sistema Positivo de Ensino e demais sistemas de ensino da Editora Positivo utilizados nas mais de 1.900 escolas conveniadas, espalhadas pelo Brasil e Japão.

Serviço:

Live Enem

Data: 05 e 12 de novembro de 2017

Canal: página da Editora Positivo no Facebook (https://www.facebook.com/editorapositivo/)

Horário: a partir das 18h30

