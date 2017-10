Curso de planejamento estratégico orienta empresários de Cassilândia

Capacitação do Sebrae apresenta estratégias com foco no mercado

Dos dias 23 a 27 de outubro, acontece em Cassilândia o curso Planejamento Estratégico. O evento realizado pelo Sebrae/MS começa às 19 horas e ocorre no Salão de Festas da Associação Comercial e Empresarial de Cassilândia (ACEC) – R. José Barbosa de Oliveira, 475. A capacitação vai esclarecer a importância de conhecer e operacionalizar as ferramentas que existem no empreendimento para orientar seu funcionamento e alcançar objetivos. Os participantes aprenderão estratégias com foco no mercado e farão uma análise interna da empresa e do ambiente para chegar na decisão mais acertada para o crescimento de negócio. O curso integra as ações do Associa MS, iniciativa conjunta entre Faems (e Associações Comerciais filiadas, como a ACEC), Fecomércio MS, Governo do Estado (por meio do PROPEQ), Prefeitura Municipal e Sebrae. O investimento é de R$ 150 e garante duas vagas e duas horas de consultoria por empresa (CNPJ). As inscrições podem ser realizadas diretamente na ACEC ou pelo telefone (67) 3596-1522. Mais informações no Portal do Sebrae. Fn | Sebrae-MS