Gestão de Jamil Ono é avaliada pelo Tribunal de Contas como uma das melhores do Estado

Em meio ao cenário político nacional onde a capacidade de administrar o dinheiro público vem sendo colocada em cheque os números e índices alcançados por Andradina demonstram que a cidade na gestão do ex-prefeito Jamil Ono foi uma das melhores administradas no Estado de São Paulo e até no País.

Nesta semana o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), divulgou o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), criado para avaliar a eficiência dos gastos públicos das cidades.

Andradina, no ano de 2016, último ano do segundo mandato de Jamil, foi avaliada como Gestão “Muito Efetiva”, ou seja, soube fazer os investimentos necessários com o melhor uso possível dos recursos da cidade.

Para a composição desse índice, o Tribunal avalia sete quesitos que são: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Defesa Civil e Tecnologia da Informação.

Na média geral, Andradina obteve a nota final “B+”, que foi a maior nota que o Tribunal de Contas conferiu entre todas as cidades do Estado avaliadas. Dos 644 municípios paulistas avaliados, apenas 74, ou seja, 12% deles conseguiram obter a nota “B+” de Gestão “Muito Efetiva”.

Entre os itens avaliados, as ações relacionadas ao meio ambiente onde são levados em conta à qualidade dos serviços e da vida das pessoas, Andradina conseguiu nota A, de Altamente Eficiente.

Outros pontos que se destacaram foram os investimentos e melhorias nas áreas da Saúde, da Educação, a Gestão Fiscal e o Planejamento.

A educação infantil e fundamental, no que se refere aos aspectos relacionados à infraestrutura escolar, Andradina também foi considerada como uma cidade Muito Efetiva. Esse nível de eficiência foi alcançado ainda na análise da execução financeira e orçamentária, das decisões em relação à aplicação de recursos vinculados, da transparência da administração municipal e da obediência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Saúde, com ênfase nos processos realizados relacionados à Atenção Básica, Equipe Saúde da Família, Conselho Municipal da Saúde, atendimento à população para tratamento de doenças como tuberculose, diabetes Melittus, hipertensão e cobertura das campanhas de vacinação e de orientação à população, foi outro ponto bem avaliado da gestão Jamil Ono.

Aprovação – Jamil também teve as contas de 2015 aprovadas pelo Tribunal de Contas. Primeiro prefeito reeleito da história do município, Jamil teve todas as contas aprovadas desde 2009, quando assumiu a prefeitura.

Índices – A eficiência da administração Jamil também é comprovada pelo Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (Instituto de Longevidade Mongeral Aegon / Fundação Getúlio Vargas) da revista Exame colocou Andradina entre as 40 melhores cidades do país entre 50 mil e 100 mil habitantes para se envelhecer levando em conta a qualidade de vida oferecida.

Outro indicador que ratifica o trabalho de Jamil é o IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal), onde Andradina apareceu na melhor posição da região de governo, ficando na 61ª colocação entre 645 municípios do Estado. Foi um avanço de 500 posições desde que assumiu a prefeitura em 2009.

Qualidade da Administração Jamil Ono

Muito Efetivo Altamente Eficiente Educação: Educação infantil e Ensino Fundamental, com foco em aspectos relacionados à infraestrutura escolar Meio Ambiente: ações relacionadas ao meio ambiente que impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas Saúde: Atenção Básica, Equipe Saúde da Família, Conselho Municipal da Saúde, atendimento à população para tratamento de doenças, vacinação e orientação Proteção dos Cidadãos: grau de envolvimento do planejamento municipal na proteção dos cidadãos frente a possíveis eventos de sinistros e desastres

Referência Regional

Cidade Nota Andradina B+ Araçatuba B Adamantina B Fernandópolis B Birigui B Penápolis B Ilha Solteira B Dracena C+

Fn | Departamento de Comunicação da Prefeitura de Andradina-SP