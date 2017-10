Consolidada em Jaguarão, raça Angus será exposta em julgamento e remate

A programação da Angus na Expofeira de Jaguarão, no Sul do Estado, ocorre durante todo o domingo (22/10) com julgamento, remate e palestra. Os animais começam a entrar no Parque do Sindicato Rural de Jaguarão às 9h para o julgamento de admissão a cargo do médico veterinário Otávio Sicco, inspetor técnico da Associação Brasileira de Angus. A previsão é de que tenham, ao menos, 21 trios rústicos de machos e fêmeas PO e PC.

Na parte da tarde, o gerente de fomento da Associação Brasileira de Angus, Mateus Pivato, dará uma palestra sobre a importância do uso de touro registrado. A atividade, prevista para as 15h, deve reunir os interessados para aprender mais sobre a raça, a exemplo de outros cursos ministrados por especialistas e técnicos da Angus.

Prometendo reunir grande público para assistir o que há de melhor em qualidade da raça, o julgamento de classificação dos exemplares inicia-se às 17h de domingo (22/10). O jurado Fábio Azeredo, que é inspetor técnico da Angus, deve eleger os destaques de machos e fêmeas que entrarão na pista.

Encerrado o julgamento, começa então o remate às 19h. A previsão é de que sejam ofertados 30 touros entre PO e PC, além de animais de outras raças. Também haverá remates particulares da Estância Santa Maria na quinta-feira e da Santa Amélia na sexta. Ambos às 21h.

Para o presidente do Núcleo Sudeste de Criadores de Angus, que apoia o evento, Luiz Renato Leite Reis, a expectativa, tanto para julgamento, quanto para os leilões, é muito positiva. Isso porque a raça Angus é consolidada em Jaguarão, sendo uma das mais criadas na região. “A qualidade dos animais é muito boa, são muito rústicos. Temos uma clientela fiel na região”, disse.

A feira contará ainda com rodeio, mostra cultural, exposição de indústria e comércio e de pequenos animais.