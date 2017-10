“Transformação digital não acontece da noite para o dia”, afirma Laércio Cosentino

CEO da TOTVS S/A participou de evento que reuniu mais de 300 pessoas em Curitiba

Transformação digital. Esse foi o tema do Painel TOTVS realizado nesta quinta-feira (19), no Auditório do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, e que reuniu mais de 300 profissionais e empresários. “A ideia foi provocar e mostrar ao público em que momento estamos nessa jornada de transformação digital”, comenta o CEO da TOTVS Curitiba, Márcio Viana.

O CEO e fundador da TOTVS S/A, Laércio Cosentino, foi o convidado principal e apresentou, de forma descontraída, as principais mudanças trazidas pela era digital. Segundo Laércio, o processo de transformação é gradativo. ”O processo tende a ser mais lento, como toda mudança, e varia de empresa para empresa. É preciso saber o que realmente é importante ajustar e, a partir daí, traçar o melhor caminho”, explica o CEO. A companhia, que está passando por uma jornada de transformação desde junho de 2015, é considerada a maior do segmento de softwares no Brasil e na América Latina, e está presente em mais de 40 países.

O processo de transformação, de acordo com Laércio, envolve não só a empresa, mas também os clientes. “É importante que as empresas analisem seus clientes e busquem enxergar quais são as principais tendências desse público. A mudança no comportamento e na preferência das pessoas faz com que o processo de transformação seja constante”, completa.

Durante o evento, Laércio falou sobre a compra da Bematech, empresa paranaense de soluções inteligentes que faz parte da TOTVS S/A desde 2015. ”Com essa parceria, o consumidor consegue receber um software completo, que inclui tudo o que precisa sem a necessidade de contratar diferentes serviços”, comenta.

CEOs de renomadas empresas também participaram de um debate mediado pelo diretor da Esic Business & Marketing, Alexandre Weiler, e comentaram sobre como as empresas estão se comportando frente às novas tecnologias. “Acessamos a maturidade tecnológica da nossa equipe e agora estamos desenhando e experimentando as melhores soluções tecnológicas para a empresa”, comentou o CEO da RACCO Cosméticos, José Damigo Neto. Além dele, estavam presentes o CEO do Superfestval, Carlos Beal e o CEO da Perfimec, Luiz Varela.

Com palestras itinerantes, que circulam por todo o país, a TOTVS vem mostrando a importância dessa transformação para todas as empresas e, principalmente, clientes da companhia. “A ideia é dar um norte ao empresário e mostrar como e por onde começar as mudanças”, finaliza Laércio.

Sobre a TOTVS

Provedora de soluções de negócios para empresas de todos os portes, líder absoluta no mercado de SMB, atuando com soluções de negócio para os diversos segmentos de mercado, incluindo software de gestão, plataformas de colaboração e produtividade e consultoria, sendo uma das maiores provedoras de ERP Suíte do mundo, líder na América Latina, com mais de 50% de marketshare no Brasil. Considerada a 20ª marca mais valiosa do Brasil, segundo o ranking da Interbrand. A TOTVS está presente em 39 países, entre filiais, franquias e centros de desenvolvimento. No Brasil, conta com 5 filiais, 52 franquias e 9 centros de desenvolvimento. No exterior, conta com mais 3 filiais, 15 franquias e 2 centros de desenvolvimento (Estados Unidos e México). Para mais informações, acesse o website www.totvs.com.