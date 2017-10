Roni Vieira assina desfile da Loja Magú Kids, dentro do Riopreto Shopping Kids & Teens

O personal party Roni Vieira é o responsável pela produção do desfile promovido pela loja Magú Kids & Teens, amanhã, sábado dia 21 de outubro, às 16h, dentro da programação da primeira edição do Riopreto Shopping Kids & Teens, que acontece até domingo, 22 de outubro, na Praça 3 de Eventos do Riopreto Shopping.

“O conceito que elaboramos para o desfile da Magú é o de uma cenografia muito mágica e muito lúdica. Tudo começa do sonho de uma garotinha contorcionista, e partir daí a história se desenrola delicadamente. O mágico vai dar vida à imaginação dessa garotinha, e aí as personagens que estão na imaginação dela vão começar a surgir na passarela e a montar o cenário”, conta Roni.

O personal promete uma apresentação que ele define como apoteótica, forte e mágica. “O cenário será todo ele formado por elementos de um circo. Os elementos vão entrando e dando vida a este circo, com a boca-de-cena, a iluminação, a passarela, os mastros e aí começa o grande número, que é a apresentação das crianças. Vai ser um show muito bonito, muito circense, com acrobata, perna de pau, monociclo, mágico, contorcionista. Creio que o público vai gostar bastante”, afirma.

O Riopreto Shopping Kids & Teens, organizado por Frederico Tebar e Luana Curti, é focado no valorizado mercado de festas infantis e debutantes de Rio Preto e região. O objetivo é exatamente o de fazer com que a feira apresente grandes novidades para este universo infanto-juvenil, por meio de estandes e apresentações com grande estrutura de som e iluminação.

Um dos pontos altos são os desfiles de lojas infantis do Riopreto Shopping, como a Magú Kids & Teens e também Lilica & Tigor, Rouparia e MiniPetiz.

Um expert em elegância



Com mais de dez anos de atuação no mercado de festas, Roni Vieira é sinônimo de bom gosto. E para se chegar à essa conclusão basta analisar o cuidado e o capricho empregado por ele e sua equipe em cada trabalho, e em cada detalhe.

A paixão por decoração começou cedo, quando Roni ainda atuava na área de produção de moda para revistas, programas de TV e editoriais, assim como na criação de desfiles. Dali para o mercado de luxo de casamentos e festas foi uma questão de tempo.

Hoje, Roni Vieira se destaca como um dos nomes mais importantes e mais requisitados do mercado de casamentos, festas, batizados e demais eventos, e não somente por suas decorações de tirar o fôlego, mas também pela organização do evento como um todo, fazendo deste sempre um sucesso.

SERVIÇO:

Riopreto Shopping Kids & Teens

Data: de 19 a 22 de outubro de 2017

Dias e horários: de 19 a 21, das 14h às 22h e dia 22, das 14h às 20h

Local: Praça 3 de Eventos do Riopreto Shopping Center

Entrada: Gratuita

FnSocial | Roni Peixe