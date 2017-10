Hospital Auxiliadora e ICTL anunciam compra de Acelerador Linear e início das Obras

Aconteceu na manhã desta sexta-feira em Três Lagoas-MS, nas dependências da Vila Vicentina, o anúncio da aquisição de um Acelerador Linear bem como a compra de um aparelho de Braquiterapia e o início da construção do prédio que abrigará o ICTL – Instituto do Câncer do Câncer de Três Lagoas-MS.

Trata-se de uma parceria entre o ICTL e o Hospital Auxiliadora, parceria essa que já acontece a alguns anos e que agora toma corpo e concretiza um velho sonho dos três Lagoenses que sofrem quando algum membro da família fica doente e tem que enfrentar a realidade procurando recursos em outros centros como a capital Campo Grande ou cidades do interior paulista, como Barretos ou Itú por exemplo.

Inicialmente formou se a mesa com a presença de várias autoridades presentes, dentre elas a Irmã Diretora Aurora Brioschi do Hospital Auxiliadora, Dr. José Márcio Barros de Figueiredo, diretor técnico e responsável pelo ICTL; do Diretor Administrado Auxiliadora Marcos Calderon; da Coordenadora do Núcleo Estadual de saúde Cristiane Regina Pagani que na oportunidade representou o Governador do Estado Reinaldo Azambuja; do deputado Estadual Eduardo Rocha (PMDB) e que no ato representou a Assembléia Legislativa de MS, do Médico e vice-prefeito de Três Lagoas Paulo Salomão que no ato representou o prefeito Ângelo Guerreiro; da vereadora Sirlene que no ato representou a Câmara Municipal, do médico Ângelo Melão, representante do Corpo Clínico do Hospital Auxiliadora; Sérgio Assam arquiteto e responsável pelo designer do ICTL e Antônio Ponce da Elektra Brasil no ato representando a multinacional responsável pela fabricação do Acelerador Linear.

Foi apresentado um vídeo onde a Globo através do jornal Bom dia Brasil mostrou um histórico das condições hospitalares no Brasil, inclusive explicando que apesar do Ministério da Saúde ter adquirido vários aceleradores lineares a rede hospitalar do país não possuem estrutura para recebê-los. O vídeo mostra que apenas alguns hospitais estão implantando em suas estruturas essas condições para recebe-los.

O arquiteto Sérgio Assam fez a apresentação do projeto e deu detalhes sobre a construção e condições para receber o Acelerador Linear.

Em ato contínuo várias autoridades usaram a palavra enaltecendo esse momento histórico para Três Lagoas e região. Registramos as palavras do deputado Eduardo Rocha para sintetizar alguns desses momentos quando ele concluiu dizendo: “Não será somente os dez municípios da Costa Leste que irão procurar atendimento no ICTL e sim a região noroeste paulista onde uma gama de municipios deverão fazer o mesmo” concluiu ele.

Após as falas o cerimonial chamou a Irmã Aurélia Brioschi, a representante do Governo do Estado, o diretor do ICTL e o deputado Eduardo Rocha para assinarem o “Termo” que definiu os trabalhos em prol da parceria que selou o acordo entre o Hospital Auxiliadora e ICTL

Na sequência foi servido o almoço deliciosamente preparado pelo Buffet “Nostra Casa” da Tânia que contou com a abertura de várias delícias da comida árabe seguido do almoço regado a diversas iguarias, dentre elas o arroz branco, ravioli, biffe a rolê entre outras delícias.

Registramos com o nosso click alguns desses momentos veja: