Espetáculo “Cuidados com a Água” será aberto à família neste final de semana em Três Lagoas

Com criatividade e bom humor os cientistas explicam as propriedades do H²O e estimulam as crianças a aprenderem um pouco mais sobre a problemática que o mundo enfrenta na questão hídrica

O circuito “Cuidados com a Água – Uma aventura sobre a importância da água no nosso Planeta!” já está em Três Lagoas passando pelas escolas estaduais e municipais da cidade transformando as aulas de química em uma verdadeira experiência com muita diversão e criatividade.

Neste sábado (21) e domingo (22) toda a família poderá conferir o espetáculo, às 17h, no Salão Multiuso (antiga prefeitura). O espetáculo conta com experimentos científicos realizados por cientistas do grupo Mad Sciense que explicam as propriedades do H²O e estimulam as crianças a aprenderem um pouco mais sobre a problemática que o mundo enfrenta na questão hídrica.

“Cuidados com a Água – Uma aventura sobre a importância da água no nosso Planeta” é desenvolvido pelo projeto Se eu Pudesse Mudar o Mundo, uma iniciativa do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, com produção da 3S Projetos, apoio da Prefeitura de Três Lagoas e patrocínio da AkzoNobel.

Serviço

Dias 21 e 22 às 17h – Salão Multiuso (Alameda Paul Harris, 30, Centro)

Dia 23 – CRASE Coração de Mãe (Avenida Clodoaldo Garcia, 2355 – Vila Haro III)

Entrada Franca

Asc | PTL’s