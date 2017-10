Hospital Auxiliadora e Instituto do Câncer lançam aquisição de aparelho de radioterapia

Durante a cerimônia foi realizado a apresentação do status das obras da oncologia.

O Hospital Auxiliadora por meio do Instituto do Câncer de Três Lagoas realizou nesta sexta-feira (20), uma apresentação a imprensa e autoridades do município e macrorregião para a compra do acelerador linear e também o status da estrutura física da oncologia, com cronograma de entrega da 1ª fase em 18 meses.

De acordo com o médico diretor técnico do ICTL, Dr. José Márcio Barros de Figueiredo a aquisição de braquiterapia bem como radioterapia, da marca Elekta , modelo Synergy Platform será orçado em R$ 5 milhões. O aparelho de radioterapia fará o tratamento com a técnica IMRT e Arco Dinâmico, que diminui o tempo de tratamento e deixa o paciente com menos efeitos colaterais. “Agradeço a presença de todos nesse dia tão importante, o aparelho de radioterapia, irá proporcionar mais conforto e comodidade para os pacientes da Costa Leste que não precisarão se deslocar para outras cidades e poderão ter um tratamento completo aqui, em Três Lagoas”. E completou: “Hoje não somo credenciamos com o tratamento de radioterapia, pois não tínhamos o aparelho, agora com a aquisição, iremos começar os tramites para o credenciamento junto ao Ministério da Saúde e oferecer esse atendimento aos nossos pacientes do município e da região. Parabenizo a todos que nessa caminhada contribuiu para que esse sonho se tornasse possível. ”, disse.

Para o vice-presidente da Elekta na América Latina, Antônio Ponce o aparelho adquirido é de última geração, completo que vai oferecer alta qualidade e segurança nos tratamentos”. Nos preocupamos muito tanto com a segurança dos pacientes em todo o processo como com a qualidade do tratamento. Me sinto orgulhoso, não só como funcionário da Elekta, mas como brasileiro, de estarmos e estarmos disponibilizando um equipamento com essas características”, disse.

Durante a cerimônia o diretor administrativo do Hospital Auxiliadora, Marco Calderon, disse que quem faz o hospital cada vez melhor é a comunidade que com esforços buscam melhorias para a instituição. “Nossa preocupação é que esse paciente fique aqui na cidade fazendo todo tratamento em nosso município, se conseguirmos alcançar o prazo de 18 meses, precisaremos correr atrás do outro prazo que é do credenciamento, sabemos da burocracia do credenciamento, gostaria de pedir aos nossos representantes que nos ajudem nesse objetivo para atender toda nossa população, afirmou.

Representando o governo do Estado, Cristina Regina Pagani Coordenadora do Núcleo Regional de Três Lagoas, da Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul disse que é um momento histórico a ser realizado. “Sabemos que é uma doença que atinge e que abala com a estrutura da família e com esse aparelho estaremos assistidos em Três Lagoas e toda região, estaremos unidos junto com essa luta, para que isso seja concluído”, comentou.

A diretora geral do Hospital Auxiliadora, Irmã Aurelia Brioschi comentou que todo esse processo é uma evolução na saúde de nosso município. “Hoje demos um passo significativo, não é fácil, temos muitos desafios a partir de agora, com a construção, credenciamento, aquisição, iremos vencer mais esse desafio. A persistência é uma grande qualidade, nunca vamos desistir em oferecer uma melhoria na saúde para nossa população. Parabenizo toda a equipe por mais essa conquista”, afirmou.

Representando a Assembleia Legislativa de MS, o deputado estadual, Eduardo Rocha falou do comprometimento de toda a equipe do Hospital Auxiliadora em buscar benefícios para a Instituição. “Vemos nosso hospital avançar, nossa saúde melhorou muito, hoje aqui temos vários parceiros, em breve Três Lagoas será um centro de referência médica para todo Brasil”, disse.

O vice-prefeito de Três Lagoas, Paulo Salomão disse. “Daremos todo apoio para viabilizar esse aparelho para nossa cidade, sabemos da importância de termos esse equipamento para atender nossa população”, comenta.

Por fim a diretora do hospital, Irmã Aurelia, Cristina Regina Pagani Coordenadora do Núcleo Regional de Três Lagoas, da Secretaria do Estado de Saúde e a secretaria de saúde do município Angelina Zuque assinaram uma solicitação de apoio ao credenciamento do Hospital Auxiliadora junto ao Ministério da Saúde para a realização da radioterapia. Esse documento será repassado para as demais autoridades e para a senadora Simone Tebet que não pode estar presente durante o evento.

Durante a cerimônia estiveram presentes, demais autoridades do município, da região, diretor técnico do hospital, diretor clínico do hospital e representantes regionais.

