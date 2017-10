Tauá Resort: o novo gigante de Minas 

O sucesso do Tauá Resort caeté só vem aumentando. No ano passado, quando a crise assolava diversos empreendimentos no país, o tauá soube aproveitar a oportunidade de melhora: a rede Tauá fechou 2016 com um crescimento de 10% e com um sonho ainda não realizado: ser o maior do país no setor de hotéis e resorts.

Atualmente a rede conta com três unidades no Brasil – duas em Minas Gerais, seu estado de origem e uma em São Paulo. Excelente opção para o público que deseja ter maior contato com a natureza típica de Minas Gerais, o resort Tauá Caeté já ganhou selo de qualidade e foi reconhecido como um dos 25 melhores resorts para famílias pelos usuários de Tripadvisor.

Com 30 anos de história, o empreendimento que começou com um simples hotel fazenda no interior de Minas é hoje um dos gigantes da hotelaria do estado mineiro. a unidade Tauá Caeté conta com pistas de boliche, SPA com hidromassagem, piscinas térmicas, espaços temáticos para crianças, equipes recreativas, ambiente para eventos institucionais e reuniões empresariais e muito mais.

Ascom