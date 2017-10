Carta-manifesto pela democracia

Somos artistas, intelectuais e profissionais de várias áreas, que temos nos manifestado conjuntamente pela defesa da democracia desde 2015 e que, agora, nos colocamos ao lado das recentes iniciativas contra o recrudescimento da onda de ódio, intolerância e violência à livre expressão nas artes e na educação. Ódio, intolerância e violência que já vêm sendo impressos há tempos contra mulheres, homossexuais, negros e índios.

Somos radicalmente a favor da liberdade de expressão e circulação de ideias, crenças, informações e expressões artísticas. E evidentemente, acreditamos no livre debate de todas essas expressões.

chamos, todavia, que é preciso nomear os focos de ataque às liberdades.

Ficou evidente que militantes de direita, segmentos de igrejas neopentecostais, alguns políticos de grande responsabilidade pública – e sem espírito republicano –, membros da burocracia de estado no judiciário, da polícia e do Ministério Público estão atuando em conjunto contra produções e instituições artísticas.

Eles censuram exposições, assediam os visitantes e funcionários dos museus e usam de redes sociais para detratar e ultrajar pessoas das quais discordam. Arrogantes, tais fundamentalistas evitam a leitura mais atenta dos trabalhos e saem à caça de indícios de indecência, leviandade, pornografia e heresia. Não há debate intelectual, não há questionamento, só violência e intolerância.

Foi assim que milícias reacionárias e antidemocráticas conseguiram provocar de maneira abrupta o encerramento da exposição Queermuseu, no Santander Cultural, de Porto Alegre (RS).

Em setembro, a polícia retirou a pintura Pedofilia, de Alessandra Cunha, do Museu de Arte Contemporânea de Campo Grande (MS); depois a justiça proibiu a apresentação da peça O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, no Sesc de Jundiaí (SP). Vale lembrar ainda que as mesmas milícias iniciaram uma campanha contra o Panorama da Arte Brasileira do MAM-SP, por conta da performance La Bête, de Wagner Schwartz, com apoio irresponsável do prefeito de São Paulo, João Doria.

E uma horda de fanáticos liderados pelo deputado João Leite tentou invadir o Palácio das Artes, em Belo Horizonte (MG), e destruir a produção de Pedro Moraleida.

Acreditamos também que não se trata de um ataque específico à produção artística. Mas trata-se de um fenômeno que começou a brotar em 2010 como oposição ao Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3); e que cresceu e foi adubado durante o processo de deposição da presidenta eleita Dilma Rousseff.

É óbvio que nem todos que foram a favor do impeachment sejam dessa linhagem antidemocrática. Mas estavam lá em peso os ativistas e agentes públicos arquiconservadores constrangendo pessoas de pensamento diverso.

Eles que distribuíram adesivos para serem colados em tampas de tanque de combustível com a figura da presidenta em um contexto sexista, misógino e constrangedor; eles que atacaram políticos e militantes de esquerda em aviões, restaurantes e até em ambientes sensíveis como hospitais e velórios, eles que bateram e ameaçaram quem se vestia de vermelho.

Depois de consumado o impeachment – bem nomeado, um golpe parlamentar com a compra de votos de deputados capitaneada por Eduardo Cunha – passaram a subtrair ou tentar retirar um número significativo de conquistas obtidas pelos brasileiros a partir da Constituição de 1988. É assim que estão dia a dia limitando os direitos individuais, civis e sociais no Brasil, precarizando as condições de trabalho, ameaçando a liberdade de ensino nas escolas, a proteção ao meio-ambiente, a união de pessoas do mesmo sexo etc. Esse é o conjunto da obra que resulta do golpe de Estado.

Agora, o que necessitamos é ampliar ao máximo, acima de opções partidárias, ideológicas e religiosas, todas as forças democráticas para fazer frente, nas ruas, nas casas legislativas, nos tribunais e nos meios de comunicação disponíveis, às ameaças concretas às liberdades e conquistas sociais. Propomos a articulação de grupos, entre amigos e familiares, entre colegas de profissão para a organização de atos públicos e de ação nas redes sociais para defender e aprofundar o direito a um ambiente de livre circulação de ideias, e denunciar aqueles que querem ver o Brasil sem democracia.

1. Ad Ferreira – artista

2. Ada Maria Hennel – pesquisadora, produtora cultural e galerista

3. Adélia Borges – curadora

4. Adilson Citelli – professor universitário

5. Adilson Ruiz – cineasta e professor universitário

6. Adriana Aranha – artista

7. Adriana Nunes – bailarina

8. Afonso Tostes – artista

9. Akin Deckard – músico e produtor

10. Albano Afonso – artista

11. Alberto Martins – escritor e artista

12. Alejandra Saiz Sampaio – advogada

13. Alejandro Ahmed – coreógrafo

14. Alessandra Duarte – artista

15. Alexandre Boccanera – diretor e produtor teatral

16. Alexandre Brito Rocha – engenheiro

17. Alexandre Canonico – artista

18. Alexandre Casatti – jornalista

19. Alexandre Gomes Vilas Boas

20. Alexandre Teles – artista gráfico

21. Alexandre Wagner – artista

22. Alice Riff – cineasta

23. Alimir Almas – professor

24. Aluízio Palmar -jornalista e escritor

25. Álvaro Wolmer – designer

26. Amanda Melo da Mota Silveira – artista e professora

27. Amaury Santos – artista

28. Amelia Brandelli – artista

29. Ana Beatriz Rainer Jatene

30. Ana Elisa Egreja – artista

31. Ana Gilioli – psicóloga e rolfista

32. Ana Laura Malmaceda – jornalista

33. Ana Luiza Fonseca – artista

34. Ana Maria de Niemeyer – antropóloga

35. Ana Maria Tavares – artista

36. Ana Paula Gomes Marquese – professora

37. Ana Paula Oliveira – artista

38. Ana Paula Siqueira – relações públicas/social mídia

39. Ana Prata – artista

40. Ana Takenaka – artista

41. André Albert – editor, revisor

42. André Brito Dias Neri – arquiteto, urbanista e músico

43. André Komatsu – artista

44. André Parente – artista e professor da UFRJ

45. Andrea M.A.C. Loparic – professora universitária

46. Andrei Rubina Thomaz – artista

47. Andrés Sandoval – artista gráfico

48. Anelis Assunção – cantora e compositora

49. Angelica Freitas – poeta

50. Angelo Venosa – artista

51. Anna Linnemann – artista

52. Antônio José Silva de Souza

53. Antonio Munarim – educador

54. Audrey Landell de Moura – psicóloga

55. Augusto Bartolomei – fotógrafo

56. Áurea Lopes – jornalista

57. Azeite de Leos – artista, educador

58. Azul Serra – diretor de fotografia

59. Barbara Cunha – fotógrafa e realizadora audiovisual

60. Barbara Daniselli – memória web

61. Barbara Elisabeth Neubarth – psicóloga

62. Barbara Eugenia – cantora e compositora

63. Bárbara Wagner – artista

64. Barrão – artista

65. Beatriz Morelli – atriz e educadora

66. Beatriz Nakagawa Matuck – arquiteta

67. Beatriz Stucchi – psicanalista

68. Beatriz Toledo – artista

69. Bela Sister – psicanalista

70. Benjamin de Burca – artista

71. Benjamin Seroussi – diretor da Casa do Povo

72. Bernardo Carvalho – escritor

73. Bernardo Mosqueira – curador

74. Bernardo Oliveira – crítico e professor (UFRJ)

75. Bernardo Ortiz – artista

76. Beto Salvi – arquiteto

77. Beto Shwafaty – artista

78. Bettina Vaz Guimaraes – artista

79. Bianca Barbato – designer

80. Bianca Turner – artista

81. Breno Serson – psiquiatra

82. Bruno Dunley – artista

83. Bruno Galan – fotógrafo e cineasta

84. Bruno Guida – ator e diretor

85. Bruno Mendonça – artista

86. Bruno Moreschi – artista

87. Bruno Schultze – artista

88. Cabelo – artista

89. Caio Reisenwitz – artista

90. Cadu – artista

91. Camila Nunes – produtora

92. Camila Rios – atriz e fotógrafa

93. Camila Schmidt – cenógrafa

94. Camila Sposati – artista

95. Camile Sproesser – artista

96. Camilla Rios – atriz e fotógrafa

97. Cao Guimarães – artista e cineasta

98. Carla Caffé – artista

99. Carla Guagliardi – artista

100. Carlos Alberto Dória – sociólogo

101. Carlos Alberto Fajardo – artista e professor universitário (USP)

102. Carlos Dadoorian – artista

103. Carlos Henrique Christofani – designer

104. Carlos Nunes – artista

105. Carlos Russo Junior – escritor

106. Carolina Aboarrage – designer

107. Carolina Caffé – documentarista

108. Carolina Freitas da Cunha – atriz

109. Carolina Murara Gorin – fotógrafa

110. Carolina Veiga – produtora e artista

111. Carollina Lauriano – curadora independente

112. Cauê Alves – curador do MUBE de professor (PUC–SP)

113. Cesar Fujimoto – artista

114. Cesar Oiticica Filho – cineasta, artista e curador

115. Chiara Banfi – artista

116. Chico Zelesnikar – arquiteto

117. Cibele Forjaz – diretora de teatro, docente e pesquisadora – ECA/USP

118. Cilmara Bedaque – jornalista, compositora e poeta

119. Cinthia Marcelle – artista

120. Cíntia Domit Bittar – roteirista, produtora, diretora e montadora

121. Clarice Hoffmann – jornalista e produtora cultural

122. Clarissa Diniz – curadora do MAR- Museu de Arte do Rio

123. Claudia Caroli

124. Claudia Leme Ferreira Davis – educadora e psicóloga

125. Claudia Medeiros, artista e militante

126. Cláudio Cretti – artista

127. Cris Bierrenbach – artista

128. Cristina Canale – artista

129. Cristina Candeloro

130. Cristina Catunda – especialista em meio ambiente pelo IFC

131. Dandara Ferreira – cineasta

132. Daniel Castanheira Pitta Costa – servidor público federal

133. Daniel Lie – artista

134. Daniela Castro – curadora

135. Daphne Carvalho – servidora pública federal

136. Darci Miyaki

137. David Galasse – designer gráfico

138. David Menezes

139. Deborah Osborn – produtora

140. Demetrio Portugal – curador, produtor cultural

141. Denise Mendonça Teixeira – arquiteta

142. Diana Almeida – produtora de cinema

143. Diego Castro – artista

144. Diego Matos – pesquisador e curador

145. Ding Musa – artista

146. Edith Derdyk – artista e educadora

147. Edouard Fraipont – artista e fotógrafo

148. Edu Marin Kessedjian – artista

149. Eduardo Duwe – documentarista

150. Eduardo Fernandes – artista

151. Eduardo Gonçalves – produtor

152. Eduardo Ortega – fotógrafo

153. Elcio G Oliveira Fo – psicanalista

154. Eleonora Menicucci – professora – UNIFESP e ex-Ministra de Políticas para as Mulheres

do Governo Dilma Rousseff

155. Eli Sudbrack – artista

156. Eliana Finkelstein – galerista

157. Eliane Caffe – cineasta

158. Emiliano Homrich Neves da Fontoura – arquiteto

159. Enk te Winkel – arquiteto

160. Erminia Maricato – professora aposentada (USP)

161. Estandelau dos Passos Elias Jr. – artista, designer e educador

162. Everton Ballardin – fotógrafo

163. Fábia Karklin – artista

164. Fábio Cypriano – jornalista e crítico de arte

165. Fábio Kerche – cientista político

166. Fabio Miguez – artista

167. Fabio Morais – artista

168. Fabio Tremonte – artista

169. Fabricio Corsaletti – poeta

170. Fátima Regina Fernandes – aposentada

171. Felipe Scovino – crítico, curador e professor (UFRJ)

172. Fernanda Brenner – curadora e diretora artística Pivô

173. Fernanda Mendes – artista

174. Fernando Velázquez – artista

175. Flamínio Jallageas – artista

176. Flavia Albegaria Raveli – psicanalista e historiadora

177. Flávia França

178. Flavio Botelho – diretor e produtor audiovisual

179. Flávio Cerqueira – artista

180. Flora Leite – artista

181. Frederico Finelli – produtor

182. Frederico Guilherme Bandeira de Araujo – professor universitário

183. Gabriel Lindenbach – produtor cultural

184. Gabriel Zimbardi – produtor

185. Gabriela Greeb – cineasta

186. Georgia Kyriakakis – artista

187. Geraldo Moreira Prado – cientista social

188. Germana Monte Mor – artista

189. Giorgio Ronna – artista e curador

190. Gisela Motta – artista

191. Giulia Puntel – artista

192. Glória Ferreira – crítica de arte

193. Guido D Elia Otero – arquiteto e urbanista

194. Guilherme Ginane – artista

195. Guilherme Granado – músico

196. Guilherme Luna Freire

197. Guilherme Paccola – músico

198. Guilherme Peters – artista

199. Gustavo Delonero – arquiteto

200. Gustavo Guimarães – produtor, roteirista e diretor

201. Gustavo Infante – músico

202. Gustavo Torrezan – artista

203. Gustavo Vidigal – sociólogo

204. Gustavo Von Ha – artista

205. Hank Nieman – artista

206. Helena Albegaria – atriz

207. Helena Musa – designer

208. Henrique Guinsburg Saldanha

209. Hildebrando Fernando Albuquerque de Castro Leão

210. Hilton Ribeiro – fotógrafo

211. Iara Rolnik – socióloga

212. Ilê Sartuzi – artista plástico e pesquisador

213. Iñaki Domingo – artista

214. Inês Stockler – cantora lírica

215. Ione Koseki – tradutora pública

216. Iran do Espírito Santo – artista

217. Irene Small – historiadora da arte (Princeton)

218. Iris Kantor – professora do Departamento de História (FFLCH USP)

219. Isabella Guimarães – produtora

220. Isabella Marcatti – editora

221. Isabelle Passos – estudante, artista

222. Ivo Mesquita – pesquisador e curador independente

223. Jac Leirner – artista

224. Jaime Lauriano – artista

225. Janaína Mariano de Sobral

226. Janete Frochtengarten – psicanalista

227. Janez Jansa – artista (Eslovenia)

228. Jimmy Leroy – artista

229. João Galera – artista

230. João GG – artista

231. João Guimarães – músico e ilustrador

232. João Laia – curador independente

233. João Luis Musa –professor (ECA USP)

234. João Modé – artista

235. João Nitsche – arquiteto

236. João Paulo Accacio – artista

237. João Quartim de Moraes – professor aposentado (Unicamp)

238. Joaquim Toledo Jr. – professor e editor

239. Jorge Mascarenhas Menna Barreto – artista

240. Jorge Mauricio H. Acuna – doutorando em antropologia social (USP)

241. Jorge Schwartz – professor e diretor do Museu Lasar Segall

242. José Fujocka – artista

243. José Roberto Eliezer – diretor de fotografia

244. Júlia Ayres – figurinista

245. Julia Bock – produtora de cinema

246. Julia Kater – artista

247. Julia Morelli – Galerista

248. Julia Portella – produtora

249. Julia Rebouças – curadora

250. Julia Rodrigues – estudante e artista

251. Juliana Carvalho – produtora

252. Juliana de Arruda Sampaio – analista de marketing

253. Juliana Frontin – musicista

254. Juliana Vettore – jornalista

255. Juliana Ziebell – arquiteta e urbanista

256. Julie Dumont – artista

257. Júlio César Senra Barros – Funcionário público aposentado, Detran RJ

258. Julio Dui – designer gráfico

259. Jurandy Valença – artista e gestor cultural

260. Karen de Picciotto- artista

261. Karlla Girotto – artista

262. Katia Fieira – artista

263. Keila Alaver – artista

264. Keila Costa – arquiteta e urbanista

265. Kenarik Boujikian – juiza TJSP, cofundadora da Associação Juízes para a Democracia

266. Kiki Mazzuccheli – curadora

267. Klaus Mittledorf – fotógrafo

268. Lais Myrrha – artista

269. Laura Gorski – artista

270. Laura Maringoni – gestora cultural

271. Laura Vinci – artista plástica

272. Laurindo Leal Filho – jornalista e professor universitário

273. Lea van Steen – video-artista

274. Leandro Ramos – ator, diretor de TV e roteirista

275. Leda Kfouri – artista

276. Leticia Zioni – jornalista

277. Letissa Martin Kanawati – artista

278. Lia Chaia – artista

279. Lia Zatz – escritora

280. Lianna Matheus – atriz

281. Ligia Lima – jornalista

282. Lilian Tone – curadora, The Museum of Modern Art, New York

283. Lira Yuri – produtora

284. Livia Ziotti

285. Lourival Cuquinha – artista

286. Luana Lins – artista

287. Lucas Arruda – artista

288. Lucas Bambozzi – artista e professor

289. Lucia Belicanta

290. Lúcia de Fátima Guerra Ferreira – Historiadora (Profa. Titular Aposentada/UFPB)

291. Lucia Koch – artista

292. Lúcia Rincón – Professora, PUC Goiás

293. Luciana Caetano – bailarina

294. Luciana Pires Azanha

295. Lucio Bichara – arquiteto

296. Lucio Fleury – arquiteto

297. Luís Felipe Roscoe Maciel – funcionário público

298. Luis Rheingantz Barbieri – comerciante

299. Luisa Duarte – escritora e curadora independente

300. Luisa Meyer – artista

301. Luiz Augusto Marcondes Fonseca – médico

302. Luiz Eduardo de Siqueira S. Thiago – Advogado, Procurador Jurídico Municipal

303. Luiz Zerbini – artista

304. Luiza Bernardes – empresária

305. Luiza Mello – produtora cultural

306. Macau Amaral – diretor

307. Magda Barros Biavaschi – juíza aposentada

308. Manoel Veiga – artista plástico

309. Marcela Lordy – cineasta

310. Marcelo Barbara – geólogo

311. Marcelo Brodsky – artista (Argentina)

312. Marcelo Calheiros – engenheiro e produtor

313. Marcelo Cidade – artista

314. Marcelo Cipis, artista

315. Marcelo Zocchio – artista

316. Marcia Elisa da Silva Werneck – Assistente Social

317. Marcia Vinci – produtora executiva

318. Marcia Xavier – artista

319. Marcio Pereira Marianno – artista

320. Márcio Seligmann-Silva – professor (IEL – Unicamp)

321. Marcius Galan – artista

322. Marco A. Donini – arquiteto

323. Marco Antonio Mota – artista

324. Marco Antonio Santos – Psicólogo e Educador

325. Marco Cepik – professor (UFRGS)

326. Marco Mello – galerista

327. Marcone Moreira – artista plástico

328. Marcos Chaves – artista

329. Marcos Gallon – diretor artístico do festival Verbo

330. Marcos Gerez – músico

331. Marcy Junqueira Sallowicz – jornalista

332. Margarida Amaral Lopes – assistente social

333. Maria Abramo Caldeira Brant – jornalista

334. Maria Amelia Mattos Silveira – gerente

335. Maria Aparecida Kfouri Aidar – psicanalista

336. Maria Carolina Accioly – psicanalista

337. Maria Chiaretti, pesquisadora de cinema

338. Maria Claudia Nogueira Zerbini

339. Maria da Penha Brant – educadora

340. Maria de Oliveira Soares – produtora

341. Maria Francisca Araújo de Mendonça

342. Maria Lygia Quartim de Moraes – sociologa (Unicamp)

343. Maria Marta Azzolini – psicanalista

344. Maria Victória Benevides – socióloga e professora universitária

345. mariana de oliveira costa – bailarina, coreógrafa e arte-educadora

346. Mariana Lacerda – documentarista

347. Mariana Pinheiro Gabetta – fotografa

348. Mariana Serri – artista e educadora

349. Mariano Klautau Filho – artista e professor (Unama)

350. Marilá Dardot – artista

351. Marilia Bonas – Memorial da Resistência de São Paulo

352. Marilia Vasconcellos – fotógrafa e artista

353. Marina Buendia – galerina

354. Marina Camargo – artista

355. Marina Matulja – Arquiteta e Urbanista

356. Marina Rheingantz – artista

357. Mario Augusto Jakobskind- Jornalista

358. Mario Cappi – músico

359. Mario Ramiro – artista

360. Marion Velasco – artista

361. Marko Mello – designer

362. Marta Gil – consultora para a Inclusão de Pessoas com Deficiência

363. Marta Nehring – roteirista

364. Mateus Araujo – crítico de cinema e professor (ECA – USP)

365. Mateus Potumati – diretor de conteúdo

366. Maurício Ianês – artista

367. Mauricio Takara – músico

368. Mauro Garcia Dahmer – músico e documentarista

369. Mauro Pergaminik Meiches – psicanalista

370. Mauro Restiffe – fotógrafo

371. Michael Asbury – crítico e historiador da arte, curador e professor na Chelsea

College of Arts Londres

372. Miguel Chaia – professor universitário

373. Miguel Lacombe Goes de Vasconcellos – arquiteto

374. Milton Hatoum – escritor

375. Mirza Pellicciotta – historiadora

376. Moacir dos Anjos – pesquisador e curador da Fundação Joaquim Nabuco

377. Monique Schenkels – artista

378. Munir Murad – oncologista

379. Mylenne Signé – chef

380. Nathalia Zemel – assistente de curadoria e pesquisa

381. Nick Neves – ilustrador

382. Nina Moraes – artista

383. Noemi Moritz Kon – psicanalista

384. Noris Lima – designer gráfica

385. Norma Lacerda Gonçalves – urbanista, professora da UFPE

386. Nuno Ramos – artista

387. Og Doria – Geografo e administrador publico

388. Olga Falceto – psiquiatra e psicoterapeuta

389. Olivia Lenzi Cerri – fisioterapeuta

390. Orlando Maneschy – artista, professor e curador da coleção Amazoniana de arte (UFPA)

391. Otávio Zani – Artista plástico

392. Paloma Bosquê – artista

393. Patricia Gomide de Recoder – produtora de arte

394. Patricia Leite – artista

395. Patricia Moran – cineasta

396. Paula Borghi – curadora

397. Paula Garcia – artista

398. Paula Signorelli – pesquisadora e gestora cultural

399. Paula Tinoco – desenhista gráfica

400. Paulo Caldas – diretor audiovisual

401. Paulo Miyada – curador do Instituto Tomie Ohtake

402. Paulo Monteiro – artista

403. Paulo Nimer Pjota – artista

404. Paulo Pasta – artista

405. Paulo Teixeira – aposentado

406. Pedro Lopes dos Santos Keppler – artista

407. Pedro Moraes Barbosa – colecionador/ investidor

408. Pedro Musa – psicólogo

409. Pedro Potumati – consultor de marketing

410. Pedro Rivera – arquiteto

411. Pedro Vicente de Azevedo Alves Pinto

412. Peter Pál Pelbart – filósofo, professor titular (PUC-SP) e editor

413. Petra Costa – cineasta

414. Pierre Lauwens – artista

415. Pollyanna Melo – produtora executiva

416. Rafa Campos Rocha – cartunista

417. Rafael Abdala – artista

418. Rafael Assef – artista

419. Rafael Carvalho – gestor cultural

420. Rafael de Bivar Marquese – historiador e professor (FFLCH – USP)

421. Rafael Mendonça – jornalista, editor do site O Beltrano

422. Rafael Silvares – artista

423. Raphael Felipe de Souza Rodrigues – analista de faturamento

24. Raquel Bambozzi – psicóloga

425. Raquel Garbelotti – artista

426. Raul Dias Reyes – artista

427. Regina Petrus

428. Rejane Maria de Melo Moreira – professora

429. Rejane Melo – artista

430. Renata De Bonis – artista

431. Renata Lucas – artista

432. Renata Terepins

433. Renata Ursaia – artista

434. Renato Heuser – artista

435. Renato Leal – artista

436. Rene Melo – cabeleireiro

437. Ricardo Heder – designer

438. Ricardo Kignel – terapeuta

439. Ricardo Pereira – montador e músico

440. Ricardo Resende – curador

441. Ricardo Sardenberg – curador

442. Ricardo Targino – cineasta

443. Rita Carelli – atriz, diretora, escritora e ilustradora

444. Rivane Neuenschwander – artista

445. Roberta Calza – atriz e documentarista

446. Roberta Dabdab – fotógrafa e artista

447. Roberta Kehdy – psicanalista

448. Roberto Amaral – ex-presidente do PSB, ex-ministro de Ciência e Tecnologia

449. Roberto Audio – ator

450. Roberto Setton – fotógrafo

451. Rochelle Costi – artista

452. Rodolfo Borbel Pitarello – artista e educador

453. Rodrigo Andrade – artista

454. Rodrigo Araújo – artista

455. Rodrigo Arruda – jornalista

456. Rodrigo Bivar – artista

457. Rodrigo Braga – artista

458. Rodrigo Moura – curador

459. Rodrigo Naves – critico de arte e professor

460. Rodrigo Sassi – artista

461. Rodrigo Siqueira – cineasta

462. Rogério Barbosa – artista

463. Roldão Arruda – jornalista

464. Rosa Iavelberg – professora da Universidade de São Paulo

465. Rose Nogueira – jornalista

466. Rubens Mano – artista

467. Salomão Sister Sobrinho – arquiteto

468. Samantha Moreira – curadora e gestora do Chão SLZ e Ateliê Aberto

469. Sâmia Bomfim – vereadora (São Paulo)

470. Sandra Antunes Ramos – artista

471. Sandra Cinto – artista

472. Sandra Musa – médica

473. Sandra Oksman – diretora de planejamento (Pivô)

474. Sara Müller – artista

475. Sara Ramo – artista

476. Sérgio Peralta – designer

477. Sergio Romagnolo – artista

478. Sérgio Sister – artista

479. Sidarta Ribeiro – neurocientista e professor universitário

480. Sidnei Pereira – curador de artes cênicas

481. Silvana Zioni – professora

482. Silvia Lenzi – professora

483. Silvia Mariotti – artista

484. Sílvia Nogueira de Carvalho – psicanalista

485. Silvio Dworecki – artista e professor (FAU USP)

486. Silvio Hotimsky, professor e psicanalista

487. Sofia Lotti Carvalho Dias – artista

488. Sônia Andrade – artista

489. Sonia Goldfeder – socióloga e jornalista

490. Sônia Irene Silva do Carmo – professora aposentada (Unesp)

491. Sonia Nussenzweig Hotimsky – professora de Antropologia – FESPSP

492. Soraia Bento – psicanalista

493. Suzane Eliza Camilla Gabriela de Fontes Rios

494. Sylvia Werneck – crítica e curadora independente

495. Tadeu Chiarelli – professor titular USP

496. Taísa Palhares – critica de arte, curadora e professora (Unicamp)

497. Tamara Tania Cohen Egler – professora

498. Tânia Gerbi Veiga – pesquisadora, professora e produtora cultural

499. Tata Amaral – cineasta

500. Tatiana Lohmann

501. Teodoro Poppovic – cineasta

502. Thais de Castro Faleiros – professora de yoga

503. Thais Ferrara – atriz

504. Thais Gouveia Correa Leite

505. Thais Rivitti – curadora

506. Thiago Martins de Melo – artista

507. Thyago Nogueira – editor e curador

508. Tiago Merheb aka Nicolas – DJ

509. Tiago Mesquita – crítico de arte e professor

510. Tuti Giorgi – arquiteto

511. Vado Mesquita, artista

512. Vanderlei Lopes Richarde – artista visual

513. Vania Catani – produtora

514. Vania Chene – arquiteta

515. Vera Chaia – professora universitária

516. Vera Egito – cineasta

517. Vera Regina J R M Fonseca – médica psiquiatra e psicanalista

518. Vera Soares – pesquisadora feminista

519. Victor Leguy – artista

520. Virginia de Medeiros – artista

521. Wagner Morales – artista

522. Yannick B Carvalho – professor

523. Yuli Yamagata Diana – artista

524. Yuri Firmeza – artista