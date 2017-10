Três Lagoas-MS: Funcionários da IP rejeitam proposta salarial

113 trabalhadores rejeitaram os valores propostos pela empresa

Na manhã desta sexta-feira, 20, aconteceu a apuração dos votos da assembleia do acordo coletivo 2017/2018 da International Paper. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose estiveram na empresa durante toda a semana conversando com os funcionários e fazendo a votação.

A proposta foi rejeitada por 113 votos contra 66 que foram a favor. “Acho que ficou claro para a empresa que os trabalhadores querem pelo menos algum ganho salarial”, finalizou o presidente do Sititrel, Almir Morgão.

O sindicato vai formalizar a negativa a empresa e remarcar uma nova rodada de negociação. “Agora vamos fazer os tramites e começar a negociar novamente, espero que eles venham com valores melhores, pois os trabalhadores merecem esse reconhecimento pelo seu empenho e dedicação”, concluiu.

Os valores propostos pela International Paper foram abono salarial de R$ 1.153,00, vale alimentação R$ 412,40, auxílio creche R$ 563,50, filho excepcional R$ 1.421,00, piso salarial R$ 1.337,00 e reembolso medicação de 50%. “Esse ano ao invés da empresa oferecer um reajuste salarial, ela propôs aos trabalhadores o auxílio medicamento, isso foi muito determinante na votação”, saliente o presidente do sindicato.