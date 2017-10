Brasileiros foram mortos em Pedro Juan Caballero. (Foto: Divulgação)

Dois brasileiros foram mortos na manhã desta sexta-feira (20) após uma troca de tiros na Linha Internacional. O tiroteio começou no lado brasileiro da fronteira em Ponta Porã e terminou em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

As vítimas estavam em um VW Saveiro branco, com placas PUR 1111 de Ponta Porã e foram identificados como sendo Vanderlei Freitas Lopes, que dirigia o carro e Francisco Humberto Winckler Benites.

Eles foram mortos após trocarem tiros com ocupantes de um Honda Civic preto, com placas do Brasil. A troca de tiros começou na Rua Baltazar Saldanha com a avenida Internacional, e os homens acabaram mortos em Pedro Juan Caballero com vários disparos de fuzil.

No carro onde estavam Wanderley e Francisco foi encontrada uma pistola 9 milímetros. Francisco já tinha passagens por tráfico de drogas e policiais brasileiros e paraguaios investigam o caso.

Não há informações se os integrantes do Honda Civic ficaram feridos.