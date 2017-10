Uniderp promove atendimentos gratuitos para mulheres no Bosque dos Ipês

Tarde Rosa tem atividades de cuidado com a face, spa das mãos e massagem relaxante, além de sensibilizar sobre o câncer de mama.

Neste sábado, das 13h às 19h, acontece o evento Tarde Rosa no shopping Bosque dos Ipês, com serviços gratuitos aliando saúde, beleza e bem-estar. A iniciativa é promovida pelo curso de Estética e Cosmética da Uniderp e contribuirá para a campanha Outubro Rosa, promovendo uma sensibilização sobre a prevenção contra o câncer de mama.

Serão realizados procedimentos de cuidado com a face, como higienização, esfoliação e hidratação da pele, spa das mãos e massagem relaxante em cadeira especial (quick massage), ideal para obter relaxamento muscular, equilí­brio energético e recuperação fí­sica.

“Queremos homenagear as mulheres neste mês tão importante de conscientização sobre o câncer de mama disponibilizando serviços que promovam bem-estar e chamem a atenção do público feminino sobre os cuidados com a saúde. Por isso também serão distribuí­dos folders educativos com instruções sobre como se prevenir e identificar os sintomas da doença”, destacou a coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Uniderp, Claudionora Neves. O atendimento é voltado exclusivamente ao público feminino, a partir dos 16 anos.

SERVIÇO

Data: 21 de outubro — sábado

Horário: 13h às 19h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Endereço: Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

