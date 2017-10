Melanie C lança clipe com participação de ex Spice Girls

Durante a turnê promocional de seu álbum mais recente, “Version of Me”, Melanie C passou pelo Brasil e percebeu que Room for Love era a faixa favorita da maioria de seus fãs.

A partir daí, Melanie teve um insight de gravar um clipe colaborativo, com a participação de fãs do mundo todo. Por que não pedir aos fãs, que adoram tanto essa faixa, para que gravem seus próprios vídeos? Conclusão, os mais criativos foram selecionados para a edição final, que conta também com a participação de nomes conhecidos do grande público.

Além do apoio dos fãs, o vídeo ganhou participações mais que especiais de algumas integrantes do grupo Spice Girls . Emma Bunton, Geri Halliwell e Victoria Beckham abrilhantaram ainda mais o clipe, além das cantoras Natalie Imbruglia e KT Tunstall que também aparecem no video.

Room for Love é uma faixa mid-tempo com um refrão grandioso, assinada por Melanie (com Adam Argyle, James Bay, Olly Murs) e produzida pelo duo SOS Music.

Desde sua carreira solo iniciada em 1999, Melanie C já acumulou diversos prêmios, 2 músicas em primeiro lugar nas paradas da Billboard, 6 top 10 singles e mais de 4 milhões de discos vendidos.

Confira “Room For Love”: https://www.youtube.com/watch?v=Pxo7Wz9qWcs



Assessoria de Imprensa

(11) 2532-7686

www.accessmidia.com.br

Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele sua inscrição neste link