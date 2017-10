Vôlei Nestlé apresenta Angela Leyva e novo uniforme para a temporada 2017/18

Equipe de Osasco recebe ponteira da seleção do Peru e exibe nova camisa laranja, que remete à conquista do Campeonato Mundial 2012. Time também conta com o retorno do técnico Luizomar de Moura

Osasco (SP) – Conhecida como “el angel de las alturas” (o anjo das alturas), a peruana Angela Leyva foi apresentada oficialmente como jogadora do Vôlei Nestlé nesta sexta-feira (20), no ginásio José Liberatti, momentos antes de o time enfrentar o Renata Valinhos/Country, pela segunda rodada da Superliga 2017/18. A ponteira chegou juntamente com o técnico Luizomar de Moura, que reassume a equipe de Osasco após quatro meses à frente da seleção do Peru. Outra novidade da noite foi o novo uniforme, que retoma a cor laranja na camisa número 1, atendendo a pedidos da torcida e remetendo ao Sollys Nestlé, campeão mundial em 2012.

Angela Leyva chegou se sentindo em casa. “O Luizomar é como um pai para mim. Ele e o Jef (o assistente técnico Jefferson Arosti, que também atuou na seleçãoo peruana) me ajudaram muito. Chego com muita vontade de aprender com um time do nível do Vôlei Nestlé, sua comissão técnica e jogadoras, e muita disposição para ajudar a equipe a conquistar a Superliga”, disse a ponteira de 20 anos e 1,84 metros de altura.

Leyva chega ao Vôlei Nestlé para sua a primeira temporada internacional em um clube. Defendendo a Universidade San Martín há seis anos, sendo eleita a melhor atleta do país nas seis temporadas, ela é a maior esperança da modalidade no Peru, que ainda sonha em voltar a disputar uma Olimpíada. Natural de Lima, despontou das seleções de base, com as quais conquistou a medalha de ouro no sul-americano sub-18 em 2012 e o bronze na mesma competição, na categoria sub-22, em 2014.

Luizomar é só elogios à sua nova atleta. “A Angela é uma jovem e talentosa atacante e que há cinco anos defende a seleção do Peru, assumindo a responsabilidade de lutar para que o vôlei de seu país volte a uma Olimpíada. Ela realmente chega com vontade de evoluir e aqui no Vôlei Nestlé terá todas as oportunidades ao atuar ao lado de grandes ponteiras como Tandara, levantadoras como Fabíola, centrais como Bia e Nadja Ninkovic e uma especialista em fundo de quadra como a Mari Paraíba, além de todo nosso elenco”, afirmou o treinador, que chamou também Tandara, Ninkovic e a líbero Tássia para mostrar o novo uniforme para a imprensa.

A apresentação da jogadora peruana foi mostrada ao vivo pela fan page do Vôlei Nestlé e atingiu mais de 50 mil pessoas, sendo 10% de peruanos fãs incondicionais de Angela.

Para confeccionar seu novo uniforme, o Vôlei Nestlé firmou parceria com a Icone Sports, empresa capixaba com 13 anos de história. Fundada em 2004, nasceu com o objetivo em atender clientes que buscavam a alta performance. Hoje, atende os mais variados públicos do esporte brasileiro e internacional por meio de seu simulador online, que permite customizar e visualizar o modelo do uniforme pela internet. A camisa número um tem o laranja como cor predominante. As demais opções de uniforme são na cor azul e na branca.

Nutrindo os Sonhos dos Jovens – De olho no futuro e na nova geração do vôlei brasileiro, o Vôlei Nestlé reforçou o DNA de seu projeto ao firmar parceria com o Programa Global “Nutrindo os Sonhos dos Jovens”, lançado pela Nestlé na Europa em 2013, e que chegou ao Brasil no final de 2015. A equipe para a temporada 2017/18 deve manter a filosofia de mesclar atletas experientes com jovens, que buscam espaço em um clube tradicional como o Osasco. O programa está voltado para a capacitação de jovens para qualificá-los profissionalmente.

A Vedacit é copatrocinadora do Vôlei Nestlé – www.vedacit.com.br

Líder de mercado em produtos de alta tecnologia para a construção civil, a Vedacit apresenta soluções inovadoras e se aproxima das famílias brasileiras com lançamentos para serem utilizados no dia a dia, de forma prática e eficiente. A empresa, com 81 anos de atuação, eleva a impermeabilização a um patamar de maior modernidade estando mais perto das necessidades de seus consumidores.

São mais de 140 produtos em suas linhas de impermeabilizantes, materiais para a recuperação de estruturas e aditivos para concreto, desenvolvidos em laboratório próprio, com a mais alta tecnologia para oferecer soluções apropriadas a diferentes dimensões. Seus itens podem ser encontrados em mais de 30 mil pontos de venda.

Genuinamente nacional, a Vedacit possui três unidades fabris, duas em São Paulo – capital e nova unidade em Itatiba – e uma em Salvador, abastecendo todas as regiões do Brasil. Conta ainda com nove filiais distribuídas estrategicamente pelo país.

