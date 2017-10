Sascar apresenta na Fenatran estratégia de expansão da operação na América Latina

Com investimentos em tecnologia da ordem de R$ 100 milhões nos próximos cinco anos, empresa aposta no mercado argentino em 2018

Durante o 21º Salão Internacional de Transporte Rodoviário (Fenatran), que acontece no São Paulo Expo, em São Paulo/SP, de 16 a 20 de outubro, a Sascar, empresa do Grupo Michelin e especializada em gestão de frotas e monitoramento de veículos e cargas, além de apresentar diversos lançamentos destinados ao mercado de transporte, proporcionando mais produtividade e redução de custos da frota, anuncia sua expansão na América Latina, com nova subsidiária na Argentina.

Há mais de 18 anos atuando no segmento, a mobilidade é um fator essencial para a Sascar, que desenvolve continuamente novas soluções para torná-la mais segura, sustentável, eficiente e produtiva. Além do Brasil, onde possui três unidades – Alphaville (SP), Curitiba (PR) e Campinas (SP), com 845 colaboradores, a Sascar inaugurou, em 2016, sua unidade de negócios no México, que conta com 28 mil veículos conectados e cerca de 100 colaboradores. A próxima investida será na Argentina, com previsão de abrir mais uma subsidiária em 2018.

“Temos uma base consolidada relevante no Brasil e a nossa meta é expandir nossas operações. Somos parte de uma das mais importantes iniciativas dos novos modelos de negócios de mobilidade da Michelin e queremos ser reconhecidos por oferecer soluções que contribuam para o sucesso do negócio de nossos clientes. Por isso, queremos ser um forte competidor na América Latina. Para isso, devemos investir R$ 100 milhões em tecnologia nos próximos cinco anos”, afirma Gilson Santiago, CEO da Sascar.

Para Santiago, a presença da Sascar na Fenatran é muito importante. “Será uma excelente oportunidade para que os nossos clientes conheçam as novas soluções tecnológicas e tenham a oportunidade de reconhecer a importância estratégica que a Sascar representa para os planos de expansão do Grupo Michelin”, conclui o executivo.

Sobre a Sascar

A Sascar, empresa do grupo Michelin especializada em gestão de frotas e monitoramento de veículos e cargas, oferece soluções tecnológicas para aumentar a produtividade da frota, reduzir custos nas operações, prevenir acidentes, melhorar a dirigibilidade do motorista e recuperar veículos e cargas por todo Brasil. Única empresa com atuação comercial, técnica e pós-venda em todo o país, com um modelo exclusivo de contrato de locação que não demanda investimento em compra de equipamento, nem gastos com manutenção. Presente no Brasil, México e agora Argentina, a Sascar possui mais de 260 mil veículos conectados, sendo a líder do mercado na América Latina (www.sascar.com.br).

