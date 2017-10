Alok e Zeeba fazem apresentação inédita no Prêmio Multishow desta terça-feira (24)

Alok e Zeeba vão agitar o Prêmio Multishow 2017 que será realizado na próxima terça-feira, dia 24. Com o tema “Música é o Poder”, o evento será transmitido para todo o Brasil ao vivo a partir das 22h.

Os artistas que contarão com a participação especial da Orquestra Simphonica Villa Lobos, prometem levantar a galera ao som de seus grandes sucessos, incluindo o premiado hit “Hear Me Now”. “Estamos muito felizes e animados em fazer parte dessa festa tão especial e importante para a música brasileira. Esperamos que todos curtam bastante!”, convidam Alok e Zeeba.

Vale ressaltar que recentemente eles receberam o Disco de Platina Duplo na Itália e Disco de Ouro na França pelo hit “Hear Me Now”, e Disco de Platina no Brasil com o outro sucesso “Never Let Me Go”, músicas em parceria também com Bruno Martini.

