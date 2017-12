Roma é eliminada na Copa da Itália; Juve e Atalanta avançam

ROMA, 20 DEZ (ANSA) – A última rodada do mata-mata da Copa da Itália guardou uma surpresa: a Roma perdeu do Torino por 2 a 1, no Estádio Olímpico, e foi eliminada nas oitavas de final da competição nesta quarta-feira (20).

De Silvestri e Edera marcaram para os visitantes e Schick diminui para os romanistas. No entanto, não houve tempo para ao menos empatar a partida e a Roma ficou de fora da competição.

Já a Juventus não teve dificuldades e derrotou por 2 a 0 o Genoa e garantiu a vaga na noite desta quarta-feira. Dybala e Higuaín marcaram os dois gols da partida no Allianz Stadium.

Também avançou para as quartas a equipe da Atalanta, que derrotou por 2 a 1 o Sassuolo. Os três gols da partida foram marcados pelos donos da casa: Cornelius e Tolói marcaram a favor da Atalanta e o brasileiro também marcou contra o gol dos visitantes.

Com isso, continuam os confrontos da próxima fase da Copa da Itália ficaram assim: – Lazio x Fiorentina, no dia 26/12; – Milan x Inter, no dia 27/12; – Napoli x Atalanta, no dia 2/1/18; Juventus x Torino, no dia 3/1. (ANSA)