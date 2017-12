H3C realiza encontro para celebrar “Dia do Fotógrafo”

Com o objetivo de reunir os fotógrafos da cidade e região, a H3C planejou uma tarde especial para troca de conhecimento

No dia 8 de janeiro é celebrado o “Dia do Fotógrafo”, e para comemorar essa data, a H3C quer reunir os fotógrafos e interessados em fotografia para um encontro especial no domingo, dia 7, a partir das 15 horas, na Praça do Vivendas, em Rio Preto. No dia, haverá modelos para fotografar a vontade.

“Nós queremos reunir os amigos dessa profissão em uma tarde gostosa para trocar ideias e conhecimentos sobre a fotografia, além de fazer muitas fotos. Depois vamos ‘avaliar’ elas e postá-las”, afirma Thiago Guimarães, fotógrafo e um dos proprietários da H3C.

De acordo com Igor Franco, sócio proprietário da H3C, as fotos registradas no dia do evento serão postadas em um álbum especial na página da H3C no Facebook. “O fotógrafo poderá enviar suas imagens para o nosso e-mail (contato@sejah3c.com) com a logo, mas tem que ser registrada no dia do evento. Se você gosta de eternizar momentos e curte fotografia, agende esse dia e cole com a gente”, fala.

Para Dudu Assis, vídeo-maker e também proprietário da H3C, afirma que cada fotógrafo tem uma peculiaridade e um olhar diferente nas imagens e o objetivo é essa troca de experiência. “Cada um tem o seu jeito, então queremos registrar esses momentos. Acreditamos que será uma data muito especial para celebrar essa profissão tão linda.”

Quem tiver interesse em participar é só confirmar presença no Evento criado no Facebook – 1º Encontro de Fotógrafo H3C –, pegar sua máquina e ir fotografar.

Franklin Catan

Assessor de Imprensa