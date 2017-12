Cardápio saudável e funcional para as ceias de fim de ano

ENTRADA

>>Figos frescos em creme de gorgonzola ao perfume de tomilho

Ingredientes:

8 Figos maduros (consistência firme)

200g queijo gorgonzola

1 colher de iogurte natural desnatado

1 colher (café) de sal marinho não refinado

1 colher (sopa) de calda de agaveou mel (se desejar)

Flor de sal

Modo de preparo:Lave os figos delicadamente. Faça um corte pequeno no meio do figo, dividindo em 2 partes. Reserve. Esfarele o queijo gorgonzola com um garfo e misture o iogurte, acerte o sal. Com o auxílio de uma colher recheie os figos como creme. Coloque os figos em uma travessa, regue com agave e um pouco de flor de sal. Leve para resfriar por 30 minutos e sirva em seguida.

>>Salada de camarões com aspargo, abacate e chia

Ingredientes:

500 g de camarões graúdos, cozidos e descascados

500g de aspargos frescos

2 abobrinhas

2 miolos de alface

1 abacate pequeno

4 colheres de (sopa) de suco de limão

1 colher de (sopa) de salsinha picada

1 colher de (sopa) de ceboulette picada

2 taças de vinho branco seco ou suco de uva branca

2 colheres de (sopa) de azeite de oliva extravirgem

1 colher de (sopa) de semente de chia

Sal marinho não refinado e pimenta-do-reino

Folhas de hortelã fresca para decorar

Modo de preparo: Cozinhe os aspargos al dente e reserve. Cozinhe as abobrinhas inteiras na mesma água do cozimento do aspargo e reserve. Ainda na mesma água, acrescente o vinho branco, deixe ferver novamente e acrescente os camarões por 5 minutos e reserve.Descasque os abacates, corte em cubos, regue com o suco de limão. Corte as abobrinhas em rodelas e os aspargos ao meio e depois em pedaços de aproximadamente 4 cm.Junte todos os ingredientes numa saladeira e misture bem, regue com azeite de oliva e sirva em seguida.

PRATO PRINCIPAL

>>Salmão marinado com coração de alcachofra

Ingredientes:

500g de salmão assado, temperado e picado grosseiramente

1 cebola em fatias

2 dentes de alho picados

½ xícara (chá) de alho-poró em fatias

1 colher (sopa) de azeite de oliva extravirgem

200g de fundo de alcachofra (em conserva) picada

1 colher (sopa) de ceboulette picada

1 colher (sopa) de salsinha picada

1 ramo de alecrim

Minibrotos de beterraba, agrião, funcho, salsinha crespa e hortelã

Mix de folhas verdes

Modo de preparo: Em uma frigideira antiaderente, aqueça um fio de azeite,doure a cebola, o alho e o alho-poró picados.Acrescente este tempero no salmão e junte o restante dosingredientes (com exceção dos minibrotos). Refogue tudo rapidamente e reserve. Para montagem da salada, coloque sobre o prato misturando os minibrotos, as folhas e, por cima, o salmão. Regue com um pouco de azeite de oliva e sirva em seguida.

SOBREMESA

>>Trufas de cacau e tâmara com frutas vermelhas

Ingredientes da massa:

300 g de tâmara seca

1 xícara de castanha do Brasil

1/2 xícara de água filtrada

1 colher (sopa) de cacau em pó

Ingredientes do recheio:

1 xícara de mirtilo fresco

1 xícara de framboesa fresca

1 xícara de amora fresca

Modo de preparo: No liquidificador bater a tâmara, o cacau e a água até virar um creme. Em seguida, misturar as castanhas e continuar batendo até que elas fiquem totalmente trituradas. Abra a massa com o auxílio de um rolo, corte em círculos com um aro de metal. Distribua as frutas vermelhas e depois cubra com outro círculo de massa. Enfeite com frutas e polvilhe cacau em pó em cima. Se desejar, pode apenas fazer bolinhas com a massa e passar no cacau em pó.