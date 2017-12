Notícias do Dia – Consumidores poderão aderir à tarifa branca a partir de janeiro

Brasília, sexta-feira, 22 de dezembro de 2017.

Caro editor,

Confira ações e projetos do Brasil e do governo federal.

Acesse www.brasil.gov.br e saiba mais.

Consumidores poderão aderir à tarifa branca

a partir de janeiro

A tarifa branca é uma nova sinalização para os consumidores sobre a variação do valor da energia conforme o dia e o horário do consumo, informa a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A tarifa branca será oferecida para as unidades que são atendidas em baixa tensão, como residências e pequenos comércios. A partir de 1º de janeiro de 2018, todas as distribuidoras do País deverão atender aos pedidos de adesão à tarifa branca, para as novas ligações e os consumidores com média mensal superior a 500 kWh. Em 2019, deverão ser atendidas unidades com consumo médio superior a 250 kWh/mês e, em 2020, os consumidores de baixa tensão, qualquer que seja o consumo. Com a tarifa branca, o cidadão passa a ter a possibilidade de pagar valores diferentes em função da hora e do dia da semana em que consome a energia elétrica.

LEIA MAIS

ENCCEJA: Divulgado gabarito do exame

para privados de liberdade

O gabarito oficial do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade e jovens, sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Encceja Nacional PPL), já está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação. É possível também fazer o download dos cadernos de questões. O Encceja 2017, aplicado nos dias 19 e 20 de dezembro, contou com 73.732 inscritos, de 1.323 unidades prisionais ou socioeducativas localizadas em 699 municípios brasileiros. Na mesma data foi feita a reaplicação para 23 participantes afetados por questões logísticas na aplicação regular, realizada em 19 de novembro.

LEIA MAIS

Expectativa para o Natal de 2017 é a melhor

dos últimos cinco anos

O Natal de 2017 poderá ser o melhor dos últimos cinco anos, de acordo com levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Os dados mostram que a expectativa de alta para as vendas no período é de 5,2% em relação ao mesmo período de 2016, com movimentação de R$ 34,9 bilhões. É estimada, ainda, a abertura de 74,1 mil vagas temporárias durante as festas, ou seja, 10% a mais que no ano passado. A projeção do Natal de 2017 foi corrigida pela CNC no início de dezembro, refletindo o aquecimento do comércio ainda maior do que o esperado inicialmente.

LEIA MAIS

Cerca de 3,5 milhões de estrangeiros

devem visitar o Brasil no verão

O verão brasileiro deve atrair cerca de 3,5 milhões de turistas estrangeiros até março. De acordo com a projeção da Embratur, haverá um aumento de 11% em comparação com 2016, com 360 mil turistas a mais visitando o Brasil nesse período. A chegada deles representará cerca de US$ 3,15 bilhões para a balança cambial do País. Pelo menos 2,3 milhões desses turistas devem ser latino-americanos, principalmente da Argentina. Cerca de 2 milhões de hermanos devem curtir o verão no País. Paraguai, Chile e Uruguai, respectivamente, completam o ranking de maiores emissores. Em dezembro deste ano, o número de voos internacionais com destino ao Brasil cresceu 8,5%, e o número de assentos disponíveis nesses voos cresceu 11,8%. No terceiro trimestre de 2017, as empresas de turismo tiveram crescimento de 4,3% no faturamento.

LEIA MAIS

MinC aprova captação de R$ 55 milhões,

via Lei Rouanet, para projetos do Carnaval do Rio

O Ministério da Cultura aprovou a captação de R$ 55 milhões, por meio da Lei Rouanet, para 19 projetos relacionados ao Carnaval do Rio de Janeiro de 2018. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (22) pelo ministro Sérgio Sá Leitão. A estimativa é de que o Carnaval de 2018 possa gerar R$ 2,2 bilhões para a economia do estado do Rio de Janeiro, incentivando a criação de milhares de empregos e atraindo turistas, que movimentam o setor de hotéis, bares e restaurantes.

Departamento de Relações com a Imprensa Regional

Secretaria de Imprensa

Secretaria Especial de Comunicação Social

Secretaria-Geral / Presidência da República

(61) 3411-1370

regional.imprensa@presidencia.gov.br

www.planalto.gov.br