Campanha Cores e Sabores da Sherwin-Williams e Fini presenteia clientes com lata cofre e balas

Promoção vai até 31 de dezembro

Até o final de dezembro, os consumidores das tintas Sherwin-Williams podem se deliciar com uma promoção realizada em parceria com a Fini – líder no segmento de candies. Por meio da campanha Cores e Sabores, o cliente que adquirir os produtos Sherwin-Williams nas principais lojas das redes Leroy Merlin, C&C, Dicico, Amoedo e Telha Norte, das capitais de São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre e Rio de Janeiro, será presenteado com uma lata cofre personalizada com as deliciosas balas Fini.

Para o cliente ganhar uma segunda lata cofre, basta, no momento da compra, postar uma foto do brinde nas redes sociais com a #experienciafiniesherwinwilliams. O resgate do prêmio deve ser efetivado com apresentação da nota fiscal. A campanha Cores e Sabores conta com a iniciativa dos profissionais de Trade Marketing da Tintas Sherwin-Williams, Fabio Pereira e Vitor Cybis, e do departamento de Canais Especiais e Expansão da Fini, Thais Sperancini e Dora Appolinário.

“Ao todo, serão 30 lojas participando da promoção até o dia 31 de dezembro. Com certeza, esta será uma parceria inédita entre a Sherwin-Williams e Fini, destacando muito a importância das cores na vida das pessoas. Estamos todos muito satisfeitos com a campanha, e já temos feedback de que os clientes também estão adorando”, disse Daniel Blumen, diretor de marketing da Tintas Sherwin-Williams.

Segundo, Thais Sperancini, gerente de Canais Especiais da Fini, “a campanha tem total sinergia com o conceito atual da Fini, que é o Abriu, Sorriu, que propõe surpresas boas no dia a dia do consumidor. Esta parceria mostra, mais uma vez, que a marca busca estar presente em diferentes momentos de consumo”, explicou.

Lojas participantes: Leroy Merlin, C&C, Dicico, Amoedo e Telha Norte.

Das capitais de: São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Sobre a Tintas Sherwin-Williams

Com mais de 150 anos no mundo, a Tintas Sherwin-Williams é uma das principais referências do mercado de tintas no país e no mundo, bem como líder nos Estados Unidos. Está presente no Brasil há 73 anos, atuando entre as principais fabricantes do mercado brasileiro. A companhia produz tanto para o segmento imobiliário, como industrial, automotivo, aerossol, e tinta em pó, com marcas reconhecidas como Metalatex, Novacor, KemTone, Colorgin, Aquacryl, Design, Spazio, Classic, Super Paint e Sumaré. A empresa é uma das fabricantes de tintas que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, sendo responsável por diversos produtos que tornaram-se referência no mercado. A Sherwin-Williams foi eleita pela revista Forbes, por dois anos consecutivos, a empresa mais inovadora do mundo no setor de tintas. Localizada no estado de São Paulo, a Sherwin-Williams possui escritórios e fábrica no município de Taboão da Serra/SP, no segmento imobiliário. Também faz parte do grupo a unidade de tintas industriais, aerossol e tinta em pó em Sumaré/SP.

Sobre a Fini:



De origem espanhola, desde a década de 70 a Fini faz parte do Grupo Sánchez Cano, líder nacional no mercado de Balas de Gelatina, Marshmallows, Regaliz e Chicles. Com presença mundial em mais de 80 países, conquistou a posição como uma das principais produtoras de guloseimas da Europa e América Latina. Com um DNA que busca surpreender seus consumidores, teve origem artesanal e hoje se expande por todo o varejo do Brasil.

