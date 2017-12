Magia, amor e gratidão marcam passeio das meninas do Instituto As Valquírias no Riopreto Shopping

A manhã de hoje foi mágica no Riopreto Shopping. A beleza e a alegria de parte das meninas atendidas pelo Instituto As Valquírias invadiu o centro de compras. Às 11h, elas passearem pela decoração central da Campanha de Natal do shopping e andaram de trenzinho e de roda gigante. Depois, elas foram no trono do Papai Noel receber presentes pelas mãos de uma Mamãe Noel, “escolhemos trazer a figura feminina porque nosso objetivo é empoderar essas meninas”, conta a coordenadora do Instituto, Amanda Oliveira.

“O objetivo com esse passeio ao shopping é para elas vislumbrem uma nova possibilidade real e para que também tenham acesso a todo esse mundo mágico característico dessa época. Dessa forma, proporcionamos uma outra realidade e mostramos um outro lado da vida e as meninas passar a ter uma experiência concreta e não apenas uma realidade distante vista pela TV. O Natal é pra elas também”, afirma Amanda Oliveira, criadora e coordenadora do Instituto As Valquírias.

Para Amanda, iniciativas assim são um momento oportuno pra desperta dentro de cada uma o real sentido da vida. “Se você pode sonhar, você pode realizar, é isso que procuramos demonstrar a elas”, ressalta.

Amanda conta que além do da especial no Riopreto Shopping também está programada uma ceia para as meninas, no dia 24 de dezembro. “Elas vão ganhar presentes doados por um empresário e será um momento muito bacana, de renovação e de sonho realizado”, afirma.

Ao completar uma década de trajetória neste ano, As Valquírias passou por importante mudança. A partir do mês de agosto deixou de ser apenas um grupo musical para se transformar em um instituto, com foco no empoderamento, na autoestima e no empreendedorismo das mulheres em Rio Preto.

Com apoio de empresas, o Instituto As Valquírias passou a oferecer gratuitamente uma série de cursos voltados à promoção de jovens mulheres da periferia. E as veteranas do grupo musical passam a atuar como professoras, multiplicando a experiência e as lições aprendidas ao longo de dez anos de As Valquírias.

“Muitas pessoas dizem que não é possível. Mas eu digo para as meninas que não importa onde nascemos e sim para onde vamos. Eu sou prova disso, eu fui salva em todos os sentidos.

A periferia te leva para muitos caminhos que parecem ser mais fáceis. Por meio da música estamos conseguindo recalcular a rota da vida de tantas ‘Valquírias’. Elas estão quebrando ‘a lógica’ de um ciclo familiar e as próximas gerações serão diferentes”, diz Amanda.

Para quem quiser conhecer mais sobre o Instituto, é só acessar www.institutoasvalquirias.com.br . Fone(17) 99108-5451.