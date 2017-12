TaBOo também estará no Réveillon do Aldeia

TaBOo é um duo formado pela vocal Thalícia Bozza e a DJ Bruna Monteiro, duas sensações da música eletrônico no Brasil. As duas já se apresentaram em diversas casas de show renomadas como P12, Café de Lá Musique, Phonique, De Hofnar e Casa 92

O Duo TaBOo, formado pela vocal Thalícia Bozza e DJ Bruna Monteiro, é a mais nova atração confirmada no Réveillon do Aldeia Sonora, que acontece no Instituto Alarme, em Rio Preto, no dia 31 de dezembro. Agora, serão 11 shows divididos em dois palcos com uma grade mista de vários gêneros musicais.

TaBOo vem ganhando cada vez mais destaque por onde passa. Bruna Monteiro é formada pelo club D-edge (SP) – conhecido mundialmente como um dos mais conceituados no mundo da música eletrônica – e já se apresentou ao lado de grandes nomes da música eletrônica (Phonique, De Hofnar, EDX, Otto Knows,) e para um público com mais de 10.000 pessoas, em casas como Café de La Musique – Guarujá, Royal Club, Provocateur, Kiss & Fly, ), P12, em Florianópolis (SC).

Thalícia Bozza foi revelada por uma das maiores bandas do Brasil, Rod Hanna. Hoje é uma das cantoras mais requisitadas para Live Vocal nas melhores festas de São Paulo, clubs renomados no interior do estado também como Balroom (SP), Casa 92 (SP), Villas em Trancoso (BA), entre outras.

“Com apenas 26 anos, Thalícia tem o Carisma e a Performance de artistas de primeiro mundo e é a grande promessa de sucesso para o cenário Pop Brasileiro, assim como Bruna que é uma DJ fenomenal e acreditamos que será um sucesso”, afirma Marcus Lyra, um dos proprietários da Aldeia Sonora, empresa responsável pelo evento.

Fausto Machado afirma que as duas prometem levar a vibração lá em cima. “É só curtir e deixar fluir, porque são duas artistas fenomenais que vão abrilhantar ainda mais o nosso evento.”

Além do Duo TaBOo já estão confirmados para os shows, a banda Chá de Lua (Reggae), Psicodella (Rock’n Roll), 33Hz (Techno), os DJs Basim (rap/trap), No Break (Techno/Tech House), Leo Bocalon (Sertanjo/Pop Rock), Joab fontes (Sertanejo), MC TGH (Funk), Rahbit (Funk / Open Format) e Ricardo Rahd (House). No total, serão dois palcos para divertir todo o tipo de público.

Os convites custam R$ 70, mas a festa é open food e open bar com um cardápio variado para ninguém colocar defeito. De acordo com Lyra não haverá um jantar, mas o serviço de comida começará por volta das 22 horas e só terminará às 7 horas do dia 1º de janeiro.

Para quem se interessar e quiser ficar mais reservado, nessa edição pela primeira vez haverá mesas para comprar. É proibida a entrada de menores de 18 anos. Mais informações pelo telefone (017) 3222-5742 ou o site http://aldeiasonora.com/

