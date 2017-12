Ingressos para o Arnold Sports Festival South America já estão à venda

Interessados em comprar entradas para o evento de Schwarzenegger com desconto têm até o dia 1 de janeiro de 2018. Feira será de 20 a 22 de abril, no Transamérica Expo Center, em São Paulo

São Paulo (SP) – Arnold Schwarzenegger arrasta uma multidão de fãs por onde passa. É assim no Brasil desde 2013. Será assim no Brasil em 2018. O astro volta ao País para prestigiar o Arnold Sports Festival South America, de 20 a 22 de abril, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Os ingressos para ver o astro de perto e conferir as atrações do maior evento multiesportivo da América Latina já estão a venda e a preços promocionais.

O primeiro lote de ingressos para o Arnold Sports Festival South America está disponível até o dia 1 de janeiro de 2018. O preço da entrada é R$ 80,00 (a meia-entrada sai R$ 40,00), enquanto os combos custam R$ 120,00 para dois dias e R$ 200,00 para os três dias do evento. A partir de 2 de janeiro, os valores aumentam. Para comprar, é preciso acessar o site oficial do evento (arnoldsportsouthamerica.com.br) ou ir direto ao site do Ingresso Rápido pelo link: www.ingressorapido.com.br/venda/?id=2981#!/tickets.

O Arnold Sports Festival South America trará Schwarzenegger para sua segunda visita à capital paulista. Ano passado, o astro e lenda do bodybuilding esteve na cidade para ser a principal atração do evento que leva seu nome. Agora retorna com novidades na bagagem, entre as principais está o salão de equipamentos fitness, com lançamentos para academias.

O evento de 2018 seguirá com as já tradicionais atrações que fazem o sucesso do Arnold Sports Festival pelo mundo e no Brasil desde 2013, quando fez sua estreia no Rio de Janeiro. Os destaques são a Expo – feira de nutrição e suplementação esportiva; festival de esportes – com competições olímpicas e não olímpicas, como bodybuilding amador e profissional, strongman, luta de braço, judô, karatê, pole dance, entre outras; model search – o maior concurso de beleza fitness do mundo; conference – congressos de educação continuada; e o boulevard, com ações dos patrocinadores e ativações junto ao público.

Sucesso em São Paulo – O Arnold Sports Festival South America estreou no país em 2013, no Rio de Janeiro, com o nome Arnold Classic Brasil. A Cidade Maravilhosa recebeu o evento de Schwarzenegger nos três anos seguintes: 2014, 2015 e 2016, até a mudança para a capital paulista.

A primeira edição do Arnold Classic South America em São Paulo, em 2017, superou todas as expectativas dos organizadores. O sucesso foi além do crescimento de 30% em relação ao anterior. O número de lojistas participantes foi recorde, com 4.520 profissionais em busca de produtos, 50% a mais que em 2016. A enorme movimentação de profissionais do mercado provocou volume de negócios acima de R$ 100 milhões.

Evento Global – O Arnold Sports Festival é hoje um evento de alcance mundial. Além da América do Sul e América do Norte, Schwarzenegger ampliou sua área de atuação nos demais continentes. É realizado também na Europa, Ásia, Oceania e África.

O Arnold Sports Festival South America tem patrocínio diamond de Atlhetica Nutrition, Black Skull, Integralmedica e Midway e patrocínio gold de Champion. A realização é de Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.

