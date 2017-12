Rastro no céu assusta moradores dos Estados Unidos

Moradores da Califórnia e de parte do Arizona se assustaram na noite de sexta-feira com a passagem de um objeto que deixou um grande rastro no céu. Algumas pessoas pensaram ter sido causado por alienígenas. Outras, que era um míssil disparado pela Coreia do Norte.

Na verdade o que elas viram foi um foguete Falcon 9 da SpaceX que levava dez satélites ao espaço. Segundo a empresa, este foi um de uma série de lançamentos que farão a substituição da maior rede de satélites do mundo.



