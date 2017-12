Tecpar realiza, no Smart Energy Paraná, capacitações em energias renováveis

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), como executivo do programa Smart Energy Paraná, vai realizar capacitações abertas ao público na área de energias renováveis em 2018. Serão três cursos presenciais e outros seis na plataforma de Educação a Distância, todos lançados já em janeiro de 2018.

Os três cursos presenciais serão treinamentos básicos em sistemas fotovoltaicos, em instalação de sistemas fotovoltaicos para microgeração e em softwares para simulação em sistemas fotovoltaicos. Já a capacitação em EAD contemplará seis cursos com carga horária de 20 horas com conceitos básicos de energias eólica, fotovoltaica, biomassa, biogás, pequenas hidrelétricas e Smart Grid.

O diretor-presidente do Tecpar, Júlio C. Felix, ressalta que o programa, cuja secretaria executiva é de responsabilidade do instituto, tem como objetivo democratizar o acesso a energias renováveis em todo o Estado. O decreto que criou o programa define, entre outras coisas, que é função do Smart Energy Paraná desenvolver competências locais neste tema, pontua.

Smart Energy Paraná

O Tecpar promove a secretaria executiva do programa Smart Energy Paraná, que mobiliza as competências que o Estado e a sociedade já têm e busca por novas soluções para desenvolver o setor energético do ponto de vista econômico, ambiental e social no Paraná.

No Smart Energy Paraná, o Tecpar homologa as diferentes tecnologias disponíveis no mercado para apresentar à sociedade as tecnologias já testadas pelo instituto, com geração de dados e capacitação de mão de obra local para atrair investimentos nesta área para o Paraná.

Saiba mais sobre o programa Smart Energy Paraná pelo site smartenergy.org.br/portal.

