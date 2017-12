ÚLTIMAS VAGAS INTERNACIONAIS ENVIADAS PARA NOSSOS CLIENTES

11/12/2017

04 vagas de Carpinteiro no Canada e pode levar família . Contrato inicial de 2 anos . Valor dos salários no período de aproximadamente R$ 260.000,00

(tradução mecânica)

Carpinteiro (Carpintaria e Concreto)

Requisitos Mínimo 4 anos de experiência em construção com conhecimento do trabalho de concreto e carpintaria

Deveres – Despejar e terminar as estruturas de concreto, como calçadas, bordos, paredes de blocos e raios.

– Construir formas de madeira para projetos de construção de concreto.

– Construir enquadramento de madeira

– Carregar, descarregar material de caminhões

– Mover material no canteiro de obras

– Limpeza de locais de trabalho

– Construir andaimes se necessário

– Manter e limpar ferramentas / equipamentos

– Realizar outras tarefas conforme necessário

salário $ 25 / hora antes das deduções fiscais.

Horas Este é um trabalho a tempo inteiro com um mínimo de 40 horas por semana. Durante a temporada de construção principal 12-14 horas / dia, 6-7 dias por semana.

Horas extras Horas extras quando os requisitos operacionais exigem assim. Horas extras a 1,5 vezes a taxa salarial regular.

Seguro de saúde Todos os trabalhadores são elegíveis para Saskatchewan Health Insurance, que é pago a partir de impostos dos trabalhadores para que não haja deduções adicionais para o seguro.

Benefícios 15 dias por ano feriados pagos

Prazo do Contrato Permanente. Após a indicação por Saskatchewan Immigration, o requerente recebe geralmente uma autorização de trabalho de dois anos, o que dá tempo suficiente para obter a residência permanente.

Início do Contrato Assim que a licença de trabalho é emitida após a nomeação para Residência Permanente pelo SINP sob Categoria de Trabalhador Especializado Internacional.

Serviços Fornecidos – Carta de Aprovação de Trabalho que permite que o candidato seja candidato do Governo Provincial

– Nomeação provincial para residência permanente Solicitação conclusão e apresentação

– Conclusão e apresentação do pedido de permissão de trabalho

– Reencaminhamento e Liquidação (Ver página n? 3)

– Solicitação Federal de Conclusão e apresentação da Residência Permanente

– Vamos ajudá-lo com todos os aspectos do seu pedido e representá-lo até receber um cartão de residente permanente.

Em caso de interesse , mande seu Curriculo pelo site canada10 .com .br

Informações Whats 11 9 5047 2557

03/12/17

Novas vagas no CANADA com direito ao VISTO DE TRABALHO e pode levar familia

1. XXX – Supervisor do Serviço de Alimentos – Este é urgente e precisamos de candidatos dentro de 1 ou 2 semanas.

2. XXX- Cook

3. Mecanicos e Funileiro de carros ;

4. XXX Restaurant – Chef

5. Restaurante XXXX – Cozinheiro

6. XXXXRestaurant and Bar – Cook

7. XXXX Restaurant & Bar – Supervisor de Serviços de Alimentos

Todos os candidatos devem me enviar:

1 .Resumo

2. Cartas de referência dos antigos empregadores;

3- Copia do Passaporte incluindo esposa e filhos ;

4 – Diplomas ou certificados escolares;

Em caso de interesse , fale conosco.

Agencia MTV Intercâmbios = 19 anos

01/12/17

vaga de Supervisor de Serviço de Alimentos no CANADA – salario mínimo de R$ 6.000,00 mensais

DESCRI??O

Estamos à procura de um Supervisor de Serviços de Alimentação profissional para ser responsável por gerenciar todas as operações de F & B e por oferecer uma excelente experiência de convidado. O candidato bem sucedido será capaz de prever, planejar e gerenciar todos os pedidos, pessoal e finanças da F & B. O objetivo é maximizar as vendas e as receitas através da satisfação do cliente e do envolvimento dos funcionários.

Supervisionar e agendar as atividades da equipe

Encomendar inventário e estoque necessários para a preparação de refeições, manter registros de estoque

Treinar pessoal em trabalhos, preparar resumos de alimentos para chef

Garantir que os padrões de controle de qualidade sejam cumpridos REQUISITOS Mínimo 1 ano de experiência como supervisor, de preferência na indústria de fast food. Anos adicionais na indústria de alimentos são um grande patrim?nio.

O candidato deve ser fluente em inglês. IELTS Pontuação mínima: escuta 4.5; Leitura 3.5; Escrita 4; Falando 4 ou CELPIP Pontuação mínima: Ouvindo 4; Leitura 4; Escrita 4; Falando 4. O certificado pode ser obtido durante o processamento do pedido de imigração

BENEF?CIOS Salario inicial: 13 CAD / hora

Este é um trabalho a tempo inteiro com um mínimo de 40 horas por semana

As horas extras são possíveis quando os requisitos operacionais exigem, pagas em um salário mínimo de 1,5 horas. Plano de saúde

Todos os trabalhadores são elegíveis para Saskatchewan Health Insurance, que é pago a partir de impostos dos trabalhadores para que não haja deduções adicionais para o seguro

15 dias por ano feriados pagos

Duração do Contrato: Permanente

07/10/17

Salão de beleza de luxo no exterior precisa de cabelereiras e manicures.

Empresa manda o visto , passagem e fornecem moradia.

Hair colorist and stylist working in a 5 star luxury salon located in bahrain.

Salary 662 – 795 USD Monthly

A qualified, highly skilled hair colorist and stylist is required to work in a proffetional center with a minimum experience of 4 to 5 years

Salaries start from 662 – 795 US dollars per month depend on experience and talent.

Accomodation and transportion will be provided by the company

Visa paper work and medical insurrence included in the offer.

All other terms as per Bahrain labor.

Position Requirements

4-5 year hair coloring experience with certifications to prove

Hair coloring, hair styling, hair cutting, hair treatment

Hair makeover, hair transformation

Additional Information / Benefits

It’s Bahrain afterall .. the most international friendly country ever!

XXXX Beauty Lounge is a luxury 5 star salon is an located in Bahrain.

If you work hard and have more customers then the salary will get higher.

Manicures :

We need a nails technician who ia expert in manicure and pedicure nail extensions acrylic and nail art.

You will be having salary 610 US dollars.

Position Requirements

Manicure and pedicure expert with certification to prove . Minimum 3-5 years of experience.

Required Language Skills:

English – Good

Additional Information / Benefits

It’s Bahrain afterall .. the most international friendly country ever!

It?s a luxury 5 star salon is an located in Bahrain.

If you work hard and have more customers then the salary will get higher.

Accomodation and transportion will be provided by the company

Visa paper work and medical insurrence included in the offer.

All other terms as per Bahrain labor.

Em caso de interesse , fale conosco.

Agencia MTV Intercâmbios = 19 anos de mercado e mais de 7.500 clientes agenciados.

YouTube/Facebook/Google/Site : Empregos em Dubai

Whats 11 9 5047 2557

Franquias em Miami / Recife / Bal. Camboriu e Mato Grosso