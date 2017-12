Rotai é unificada e passa a ser chamada de Força Tática em Três Lagoas

Apenas o nome do grupamento mudou, porém as características serão mantidas, tais como viatura e fardamento camuflado

O 2º Batalhão de PM de Três Lagoas anunciou nesta quinta-feira (21), que o Grupo da Polícia Militar denominado Ronda Ostensiva Tática do Interior (Rotai) não será excluído conforme foi divulgado por alguns meios de comunicação da cidade e passará a ser chamada de Força Tática.

“Informamos a todos que o que houve foi a unificação do grupo em nível Estadual, onde a Rotai passar a ser chamada Força Tática. Destacamos ainda que as características do grupo serão mantidas, tais como viatura e fardamento camuflado”, disse o comando do Batalhão da PM.

CÃO FAREJADOR

Outra novidade anunciada hoje é que 2º Batalhão de PM de Três Lagoas ganhou um reforço de um cão treinado para detecção de narcóticos. A cadela da raça pastor Belga de Malinois será usada no combate a criminalidade na cidade.