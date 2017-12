Folgados: Hipermercado fecha e carros de clientes do vizinho só saem de lá dia 27

Os donos dos carros ficaram do lado de foram esperando a abertura do estacionamento.

© Divulgação

Como de costume o bom brasileiro corre para as compras de fim de ano às vésperas do natal. Em Dourados nos supermercados, como já aconteceu em anos anteriores muitos foram surpreendidos com os carros presos no estacionamento do hipermercado Extra. Consumidores “deixaram” os veículos no estacionamento do hiper que é gratuito e foram fazer suas compras no shopping que fica do outro lado da avenida e cobra pelo estacionamento.

Como o hipermercado já tinha encerrado o atendimento e não havia mais nenhum cliente no local a loja foi fechada e quem preferiu economizar R$ 7 acabou tendo que recorrer à Polícia Militar e à boa vontade da gerência do hipermercado para não passar o Natal a pé.

Com a chegada da PM houve uma negociação e o estacionamento foi aberto para que os carros fossem retirados. “O local é particular e a princípio não houve nada de irregular no fechamento dentro do horário que já estava estabelecido pela empresa. Mas poderia causar muitos problemas para quem revolveu usar o “jeitinho brasileiro” e não pagar pelo estacionamento”, disse um advogado ouvido pela reportagem.

Com informações MS em Foco