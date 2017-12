Coronel David se despede da Assembleia e fala na volta em 2019

Ele ficou no cargo desde abril do ano passado, na vaga de José Carlos Barbosa, que reassume mandado após deixar secretaria

Coronel David deixa a Assembleia Legislativa, com a vota de José Carlos Barbosa. (Foto: Arquivo)

O coronel da Polícia Militar Carlos Alberto David, do PSC, despede-se nesta manhã da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, onde assumiu mandato em abril do ano passado, no lugar de José Carlos Barbosa (PSDB), que deixou o cargo de secretário de Justiça e Segurança Pública e vai reassumir ao mandado. O “tchau” do Coronel David, como é conhecido, foi acompanhado de diversas manifestações de elogio de colegas.

Em sua fala, David afirmou que sua intenção é voltar para a casa, na legislatura de 2019, ou seja, indicou que é candidato em 2018. A participação dele na disputa não era data como certa. David chegou ser cogitado para assumir a secretaria de Justiça e Segurança Pública, o que não se concretizou.

Os elogios a David, feitos em apartes ao discurso dele durante o chamado grande expediente da sessão, vieram de deputados da base governista e da oposição. Os petistas Pedro Kemp, Cabo Almi e João Grandão e Amarildo da Cruz, que costumam divergir dos posicionamentos de David, ressaltaram que a convivência e o debate de ideias sempre ocorreram de forma respeitosa.

Herculano Borges (SD) foi um dos deputados da base governista que discursaram e, em resumo das falas de outros parlamentares, disse que a saída de David provoca tristeza na casa. Zé Teixeira (DEM), primeiro-secretário da Assembleia, assinalou a atuação do deputado na área da segurança e citou que agora ele está livre para a campanha.

Em seu discurso, David citou projetos que considera importantes que apresentou, entre eles o o que criou o cadastro de pedófilos, que foi sancionado em agosto, e aguarda regulamentação pelo Executivo.