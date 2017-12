Inscrições do concurso da UFMS com salário de até R$ 4 mil terminam no dia 28

© Divulgação

Termina na próxima quinta-feira (dia 28) o prazo para inscrição no concurso da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). São oferecidas 84 vagas em cargos técnicos-administrativos em níveis Fundamental, Médio e Superior. O salário chega a R$ 4,18 mil.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura). O valor da taxa varia de R$ 100 a R$ 150, conforme o cargo pretendido.

Os interessados podem se inscrever em uma das seguintes funções: Assistente de Tecnologia da Informação (1 vaga); Auxiliar em Administração (11); Assistente em Administração (27); Técnico de Laboratório/ Biologia/Física/Química (7); Técnico de Tecnologia da Informação (5); Técnico em Contabilidade (2); Técnico em Edificações (1); Técnico em Eletromecânica (1); Técnico em Enfermagem (2); Técnico em Prótese Dentária (2); Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais (6); Analista de Tecnologia da Informação (2); Arquiteto e Urbanista (1); Assistente Social (5); Contador (1); Odontólogo (1); Psicólogo – área 1 (1); Psicólogo – área 2 (1); Técnico em Assuntos Educacionais (3); Médico (2); Médico do Trabalho (1); e Médico Veterinário/Biotério (1).

A aplicação das provas está prevista para o dia 14 de janeiro. Os candidatos ao cargo de Tradutor Intérprete de Libras também serão avaliados por prova prática, na data prevista de 20 de fevereiro.

Outros – Além do concurso da UFMS, há outros dois certames com prazo se inscrição se encerrando nesta semana: do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e de Paraíso das Águas e da prefeitura de Juti.

Do dia 26 a 28, estarão abertas as inscrições a interessados em trabalhar como professores no município de Juti. Há oportunidades para professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

A classificação será mediante análise curricular, no qual os documentos comprobatórios deverão ser apresentados no ato da inscrição, na sede administrativa da Semece (Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes), no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h. Para outras informações do concurso de Juti, clique aqui

Já o concurso do SAAE de Paraíso das Águas recebe inscrições até o dia 29 (quinta-feira), por meio do endereço www.sigmams.com.br . A taxa é de R$ 65 e o salário de R$ 1.450,83. Há duas vagas para os cargos de oficial de manutenção e assistente administrativo.