Se foram procurados no Brasil os cinco podem ser extraditados pela justiça do Paraguai. (Foto:Cândido Figueiredo)

Cinco brasileiros sendo duas mulheres foram presos ontem (23) depois de uma troca de tiros com homens da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero. Com eles foram apreendidos armas, drogas e um veículo.

Danilo Vicente Ignácio de 23 anos, João Paulo Ramos, Murilo Rodrigues Nogueira de 23 anos, Mayra Natanaelly Guedes de Moura e Erica dos Santos, seriam integrantes de uma facção criminosa com envolvimento no crime organizado na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Os cinco estariam também praticando assaltos em Ponta Porã.

Eles foram detidos na avenida Brasil esquina com a Ruta V em um Gol azul com placas IBE 231 do Paraguai. No momento da abordagem um deles armado com uma pistola atirou várias vezes contra os policiais que revidaram. Com a reação dos policiais paraguaios os cinco acabaram se entregando.

Agora as investigações prosseguem para saber se eles são procurados pela justiça brasileira, mas alguns deles participaram de um assalto a uma entreva de transporte de valores em Araçatuba no interior paulista onde um policial morreu.

Policiais brasileiros e paraguaios estão trabalhando em conjunto e os cinco podem ser expulsos do Paraguai e serem entregues para as autoridades do Brasil em Ponta Porã ainda este ano.

MS EM FOCO