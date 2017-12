DPVAT terá redução de 35% em 2018, exceto para motocicletas

A categoria 9, das motos, vai continuar pagando R$ 180,65 por conta da [maior quantidade de acidentes

25/12/2017 – 07h14 – Por Portal do Trânsito

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) decidiu em reduzir a tarifa paga por motoristas do Dpvat em 35%.

A medida vale para todas as categorias de veículos com exceção das motocicletas. A informação foi divulgada na terça (19/12) pelo Ministério da Fazenda.

De acordo com o órgão, a análise tarifária é realizada anualmente pela autarquia e baseou-se nas conclusões da avaliação atuarial do grupo de trabalho instituído no âmbito da própria Superintendência de Seguros Privados (Susep).

A mudança começará a valer a partir de janeiro de 2018. Motoristas de carros de passeio, que antes pagavam R$ 63,69 passarão a pagar cerca de R$ 42,00. Proprietários de moto continuarão a pagar o mesmo valor do ano passado.

Os valores são cobrados juntamente com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Os preços valem para todo o Brasil.

A explicação por manter o valor das motos é a quantidade de acidentes.

“A categoria 9, das motos, vai continuar pagando R$ 180,65 por conta da sinistralidade [maior quantidade de acidentes]”, afirmou Joaquim Mendonça Ataídes, superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

No ano passado, a tarifa do Dpvat tinha sido reduzida em 37%. A medida faz uma parte de uma série de medidas para melhorar a regulação no setor.

Dourados Agora