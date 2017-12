Gastos de turistas estrangeiros no País sobem 2,62%

Despesas de estrangeiros no País já acumulam US$ 5,3 bilhões Arquivo/Agência Brasil

Os turistas estrangeiros gastaram, no País, US$ 485 milhões, em novembro. Esse é o melhor desempenho ao longo de todo o segundo semestre do ano.

Com isso, a receita gerada com o consumo dos visitantes foi 2,62% maior do que no mesmo mês do ano passado.

No acumulado do ano, os turistas internacionais deixaram US$ 5,3 bilhões. Pelo segundo mês seguido o resultado superou a receita cambial mensal de qualquer mês do ano passado.

De acordo com o Ministério do Turismo, o uso do visto eletrônico respaldou esse aumento da procura pelo País como destino por estrangeiros.

Ao mesmo tempo, os brasileiros também gastaram mais no exterior. O gasto atingiu US$ 1,59 bilhão no mês passado. Ao longo do ano, os viajantes brasileiros despenderam US$ 17,38 bilhões.