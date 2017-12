Renanzinho, volante do Avaí, morre aos 20 anos

Jovem lutava contra um tumor no cérebro há dois anos e faleceu nesta quinta-feira. Velório será nesta tarde, no auditório da Ressacada

O futebol está de luto. Faleceu na manhã desta quinta-feira o volante Renanzinho, do Avaí. Ele tinha 20 anos, lutava contra um tumor no cérebro há cerca de dois anos e estava afastado do futebol desde então.



Foto: LANCE!

Renanzinho era considerado como uma grande promessa do Avaí. Em 2015, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Leão. Foram 31 partidas e um gol marcado. O volante era irmão de Luanzinho, jovem promissor que subiu aos profissionais do Avaí neste ano.

A morte de Renanzinho foi anunciada pelo Avaí nas redes sociais. Diversos clubes brasileiros manifestaram apoio ao clube catarinense. Confira:

O velório de Renanzinho está marcado para a tarde desta quinta-feira no auditório da Ressacada. Até a publicação desta reportagem, o horário ainda não tinha sido divulgado.